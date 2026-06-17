Activistas denuncian opacidad en el futuro de migrantes de ‘Alligator Alcatraz’ en EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Asociaciones civiles estadounidenses denunciaron este miércoles opacidad en el traslado de migrantes y en el posible cierre definitivo de ‘Alligator Alcatraz’, polémico centro de detención al oeste de Miami, cuyos detenidos fueron trasladados por las autoridades ante el inicio de la temporada de huracanes.

Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), organizaciones que demandaron en 2025 a las administraciones del presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por abrir el sitio, sostuvieron en una conferencia que el lugar sigue operando.

«Estas instalaciones se concibieron a puerta cerrada, se construyeron sin participación pública y operaron en secreto. Ahora, al parecer, se están desactivando sin explicación sobre cómo se remediará el lugar ni compromiso de cierre definitivo», dijo Paul J. Schwiep, abogado de Coffey Burlington que representa a los grupos.

Las agrupaciones avisaron que persistirán en su demanda contra el centro pese al anuncio del martes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que trasladó a otros sitios a migrantes detenidos en ‘Alligator Alcatraz’, ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico.

Las organizaciones sostuvieron que las instalaciones del centro, inaugurado en julio de 2025 tras una visita de Trump, siguen amenazando a la zona natural de los Everglades, al oeste de Miami, donde aún observaron maquinaria pesada e iluminación en funcionamiento, así como materiales peligrosos que entran y salen.

Elise Bennett, abogada y directora para Florida y el Caribe del CBD, expresó que «el traslado de las personas detenidas fuera de este infierno distópico es un hito importante, pero no es suficiente».

«El trasladado de los detenidos fuera de estas instalaciones devastadoras es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, persisten los riesgos para las personas y el medio ambiente. Ahora debemos asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir», agregó la abogada Tania Galloni, directora de Earthjustice en Florida.

DeSantis negó el martes que el lugar «esté vacío ahora», además de defender que el sitio ha permitido procesar a cerca de 25.000 migrantes.

El traslado de migrantes, que coincidió con la formación de Arthur, la primera tormenta de la actual temporada ciclónica del Atlántico, ocurre tras reportes en la prensa estadounidense de mayo pasado sobre la posible clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios.

«Las administraciones de Trump y DeSantis han demostrado que no podemos confiar en su versión sobre ‘Alcatraz de los Caimanes’, y no permitiremos que eludan su responsabilidad respecto a este desastre ambiental y moral como si nunca hubiera ocurrido», apuntó Bennett. EFE

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