Activistas destacan inversión en inmigrantes del presupuesto de Mamdani, pero reclaman más

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Nueva York, 13 may (EFE).- La Coalición de Inmigración de Nueva York destacó este miércoles la inversión de unos 178 millones de dólares en servicios para inmigrantes en el presupuesto anual propuesto por el alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, pero reclamó más fondos.

La coalición, que agrupa unos 200 grupos activistas locales, señaló en un comunicado que las mayores partidas son para los servicios de cuidado infantil (58 millones), la Oficina de seguridad comunitaria (40,9 millones) y el Servicio legal para inmigrantes (32,9 millones).

El presidente y director ejecutivo de la coalición, Murad Awawdeh, aseguró que el presupuesto de Mamdani, de 124.700 millones de dólares, «debe ir más lejos» para ayudar a todos los neoyorquinos inmigrantes en un momento en que Washington «escala sus ataques».

En ese sentido, consideró que «los servicios legales son la línea de defensa más crucial» y reconoció que la inversión es un paso en la dirección correcta pero «las necesidades superan los recursos actuales», por lo que pidió al alcalde y al concejo local ampliar la financiación.

Awawdeh recordó que muchos residentes siguen en riesgo de ser deportados y denunció que las inversiones en la Oficina de seguridad comunitaria y en la Oficina de prevención de crímenes de odio (26 millones) «no pueden compensar el acceso insuficiente a abogados».

Las organizaciones aplaudieron las inversiones en cuidado infantil, que incluyen el programa Promise NYC de acceso gratuito a educación para los más pequeños (25 millones) y financiación de cheques para servicios infantiles a residentes de bajos ingresos (33 millones).

No obstante, señalaron que el presupuesto amenaza con recortes a otras iniciativas educativas enfocadas en los inmigrantes, y en concreto para niños con discapacidades que quedan fuera del sistema de escuelas públicas.

Por otra parte, el presupuesto de Mamdani recoge una inversión de 20,5 millones para implementar la reforma del sistema de vendedores callejeros, algo que la coalición espera que mejore el acceso al negocio, en el que la inmensa mayoría son inmigrantes, y reduzca los castigos. EFE

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