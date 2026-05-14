Activistas ecologistas llaman a las estrellas del cine a volar a Cannes en clase económica

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Militantes ecologistas instan a las estrellas del cine a optar por el tren o por vuelos en clase económica para viajar al Festival de Cannes, y a dejar de lado los jets privados, responsables según ellos del consumo de 200.000 toneladas de queroseno el año pasado.

«El hecho de que personas ricas y famosas quemen un combustible que se ha vuelto escaso para acudir a un festival de cine no solo demuestra ceguera, es obsceno», declaró Anthony Viaux, expiloto de Air France y uno de los firmantes del llamamiento.

El año pasado, 750 jets privados transportaron a estrellas de todo el mundo y a dirigentes de los estudios de Hollywood a Cannes, según estimaciones de la ONG Transport and Environment (T&E).

«Es el equivalente al consumo de combustible necesario para transportar a 14.000 pasajeros entre París y Atenas», afirmó el jueves a la AFP Jérôme du Boucher, responsable de aviación en T&E.

La organización pide al gobierno francés que prohíba los jets privados «en un contexto de crisis climática y de choque petrolero», mientras la guerra en Oriente Medio ha desencadenado una crisis energética mundial.

Katie Thompson, antigua piloto de aviones privados, insta a las estrellas a seguir el ejemplo del actor de «Narcos», el chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien tomó un vuelo comercial para Cannes el año pasado.

«Pedro Pascal vino a Cannes en clase económica. No hay razón para que los demás no hagan lo mismo», dijo.

«En un momento en que enfrentamos penurias de combustible, parece absolutamente evidente que este queroseno debería reservarse para usos más esenciales», añadió Jérôme du Boucher.

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