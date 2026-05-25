Activistas en México buscan visibilizar la crisis de los desaparecidos antes del Mundial

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Varios activistas colocaron este domingo rostros de personas desaparecidas en México, para crear conciencia sobre esta crisis previo a la celebración del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

México tiene registro de unas 130.000 personas desaparecidas, la mayor parte desde 2006, cuando el gobierno de ese entonces lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

Los activistas y familias que buscan a sus seres queridos pusieron las imágenes en las cercanías del estadio Azteca, en Ciudad de México.

En ese recinto se iniciará el Mundial el 11 de junio con el partido de México frente a Sudáfrica.

«La pelota vuelve a casa, ¡¿y nuestros hijos cuándo?!», gritaban algunos de ellos mientras otros colocaban las imágenes y realizaban pintadas de protesta.

«Estamos visibilizando esto para que los turistas que vienen a esta ciudad vean que sí tenemos una crisis de desaparición», dijo a la AFP Vanesa Gómez, quien busca a su hija, desaparecida desde 2025.

Los activistas y las familias también pintaron grafitis en las paredes sobre la problemática.

Una de ellas decía «No regresó a casa» y otra «México pierde por goleada».

«Así como es importante el Mundial para la Ciudad de México, así tambien deben ser de importantes las personas que nos hacen falta», dijo Gabriel Díaz, quien busca a su hermana desaparecida.

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