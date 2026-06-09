Activistas europeos abogan por la alimentación sostenible a partir de comedores públicos

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Bruselas, 9 jun (EFE).- Activistas del movimiento ‘Slow Food’ de España, Italia y otros países europeos abogaron este martes por promover la alimentación sostenible y local a partir de los comedores públicos en un evento en Bruselas donde se debatió sobre cómo ayudar a transformar los sistemas alimentarios y promover un consumo más responsable.

Los participantes en ‘Terra Madre Europe’, evento que se prolongará hasta el 10 de junio, llamaron a aprovechar los millones de comidas que cada día se sirven en los comedores de las escuelas, universidades e instituciones públicas para facilitar una revolución alimentaria que permita conectar a los agricultores con esos platos, mejorar la dieta y contribuir a la acción climática.

La española Rocío García, de ‘Slow Food Compostela’ y miembro de la Comisión Nacional de Agricultura Familiar, que asistió al evento, habló a EFE de un proyecto que se puso en marcha en Galicia durante cinco años en el marco de la campaña ‘Come Local’ para educar en la alimentación saludable y a la vez dar valor a la producción local, fortalecer la economía rural y fomentar la reconexión entre la ciudad y el campo.

La misma experta indicó que España es uno de los países de la Unión Europea con la legislación más avanzada en ese ámbito, en particular gracias a un real-decreto de 2025 para promover los comedores escolares saludables y sostenibles, que establece estándares mínimos obligatorios para las cantinas.

«Los comedores públicos son una de las herramientas más poderosas y subestimadas que tenemos para transformar el sistema alimentario desde la base, empezando por lo que la gente come a diario», dijo por su parte la secretaria general de ‘Slow Food’, la italiana Marta Messa, según recoge un comunicado.

La estadounidense Dana Smith, del movimiento ‘Monday without meat’ (‘Lunes sin carne’), indicó que ya solo el hecho de cambiar una comida a la semana en los comedores públicos «puede tener un gran impacto en la salud pública, el medio ambiente y la forma en que las personas conciben sus elecciones alimentarias». EFE

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