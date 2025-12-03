Activistas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, el número 39 en 2025

La Habana, 3 dic (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este miércoles un nuevo crimen machista en Cuba, y con este suman un total de 39 feminicidios en lo que va de año, de acuerdo con datos recopilados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

La nueva víctima es la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez, de 46 años, quien fue asesinada el pasado domingo por su pareja, en el hogar que ambos compartían en la localidad de Palmira, de la provincia de Cienfuegos (centro-sur).

Las feministas reportan también 16 intentos de feminicidios y dan cuenta de que actualmente investigan un posible caso en la provincia Santiago de Cuba (este), dos en Camagüey (centro-este), dos en Artemisa (oeste), uno en Villa Clara (centro) y otro en la oriental Granma.

Estas plataformas han insistido en pedir que se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en Cuba.

Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos ‘feminicidio’ o ‘crimen machista’ en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista y aunque no hay en la prensa estatal informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba,

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo en 2023 registraron 110 víctimas.

A mediados de este año aprobó un sistema nacional de «registro, atención, seguimiento y monitoreo» de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña «No más», enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

