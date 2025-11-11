Activistas piden indulto presidencial en Venezuela para la liberación de presos políticos

Caracas, 11 nov (EFE).- Un grupo de madres de presos políticos en Venezuela pidió este martes un indulto presidencial para la liberación de sus seres queridos, quienes fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando se desató una crisis en el país por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

En una carta dirigida al mandatario y compartida en el Instagram del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, los familiares recordaron que hace un año Maduro llamó a los jueces y a la Fiscalía a revisar las detenciones y procesos judiciales registrados tras las presidenciales para «rectificar» en caso de errores.

Sin embargo, el Comité de Madres, un colectivo, en su mayoría integrado por mujeres, que busca la liberación de sus parientes, señaló que desde marzo de 2025 se suspendieron las excarcelaciones de detenidos tras las elecciones «sin ninguna explicación».

«Nuestros familiares ya cumplen 15 meses en injusta prisión», subrayó.

Además, aseguraron que acudieron en cinco oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia, entre febrero y octubre de este año, sin recibir respuestas a sus peticiones, y también han hecho «múltiples solicitudes» ante la Fiscalía.

Esta última institución concedió una audiencia a los familiares el pasado 21 de julio, en la que informó que ha había solicitado más de 200 revisiones de casos ante la Justicia, pero «el Poder Judicial no las ha acordado hasta la fecha», precisó el Comité.

«Ninguno es responsable ni estuvo involucrado en los asesinatos y crímenes de odio que se presentaron tras las elecciones», afirmó el grupo de madres, en referencia a la acusación de la Fiscalía que vincula a los detenidos con hechos vandálicos tras las presidenciales, cuando la institución registró 28 muertes.

Tras las elecciones de 2024, se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, y de la denuncia de «fraude» por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio en España.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 767 son hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

