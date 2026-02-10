Activistas políticos exigen la liberación en Venezuela del dirigente Juan Pablo Guanipa

2 minutos

Caracas, 9 feb (EFE).- Un centenar de activistas políticos se concentraron este lunes en la ciudad venezolana de Maracaibo, estado Zulia (noroeste), para exigir la liberación del dirigente Juan Pablo Guanipa, detenido en la noche del domingo, apenas horas después de haber sido excarcelado tras pasar más de ocho meses en prisión.

Congregados en una plaza de la ciudad, activistas de Primero Justicia, el partido de Guanipa, ondearon banderas de Venezuela y manifestaron su apoyo al exdiputado al grito de «Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo».

«Viva Venezuela libre», repitieron los asistentes, una frase característica de Guanipa, dirigente cercano a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Más temprano y desde Washington, tras haber comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Machado condenó la detención de Guanipa, que calificó de «secuestro», y acusó de «tiranía» al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa», dijo Machado.

Guanipa fue excarcelado ayer domingo, al igual que un grupo de opositores cercanos a Machado, e inmediatamente encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

El hijo del opositor, Ramón Guanipa, aseguró que un grupo de «hombres no identificados» y «fuertemente armados» se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

La Fiscalía venezolana informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada» a Guanipa por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

Al respecto, Ramón Guanipa defendió que su padre «no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares» y aseguró que la boleta de excarcelación indica como «únicas condiciones» la «presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país».

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de «las condiciones» de la liberación del dirigente opositor motivó su nueva detención.

rbc/eav

(foto)(video)