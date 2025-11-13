Activistas propalestinos despliegan una pancarta en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín

Berlín, 13 nov (EFE).- Activistas del colectivo «Pacíficamente contra el Genocidio» se encaramaron este jueves a la Puerta de Brandeburgo, en el centro de Berlín, con la ayuda de un montacargas, y desplegaron una pancarta para protestar contra la matanza de palestinos en la Franja de Gaza, antes de ser detenidos por la Policía.

En los vídeos publicados por el colectivo en la red social Instagram se puede ver cómo ascienden al monumento camuflados con chalecos de visibilidad, antes de desenrollar una pancarta en la que podía leerse el mensaje: «Nunca más genocidio, libertad para Palestina».

«El genocidio es apoyado por nuestro Gobierno alemán. Está actuando como cómplice en un genocidio y nosotros como ciudadanos debemos oponernos a ello», dijo una de las activistas en un vídeo difundido en redes sociales grabado desde la cima de la Puerta.

La Policía de Berlín acordonó rápidamente la zona y desplegó a 75 agentes, en cooperación con los bomberos, que ayudaron a los agentes a ascender al monumento para bajar al trío que permanecía allí y se negaba a descender.

Según informó la Policía, fueron detenidas tres personas que habían conducido y manejado el camión con montacargas que usaron los activistas para subir a la Puerta de Brandeburgo.

También fueron detenidos otros tres activistas que se hallaban en lo alto del monumento. EFE

