Activistas tienden «alfombra» de zapatos para recordar a víctimas de violencia en Bolivia

3 minutos

La Paz, 9 mar (EFE).- Activistas por los derechos de las mujeres y la infancia tendieron este lunes en el centro de Bolivia una «alfombra» simbólica de zapatos para recordar a las víctimas de la violencia machista y demandar presupuestos adecuados para la atención de esos casos.

La movilización fue convocada por la Mesa Interinstitucional contra la Violencia de la región central de Cochabamba, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y recorrió diversas calles de la ciudad homónima y capital de ese departamento.

En el evento participaron activistas de distintas organizaciones, agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, y representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Red y la Mesa Departamental contra la Violencia.

Los agentes de la Felcv se pintaron el símbolo femenino en la mano y también llevaron listones morados, el color que simboliza la lucha por la igualdad, mientras que las movilizadas llevaron cruces rojas con los nombres de víctimas de feminicidio y pancartas que decían «¡Basta de violencia!».

Al llegar a la plaza 14 de Septiembre, la principal de Cochabamba, se extendió una tela blanca con un dibujo de una silueta de mujer similar a los que se hace en una escena de crimen, en torno a la cual, las activistas colocaron numerosos pares de zapatos para representar a las víctimas de feminicidios e infanticidios.

La tela mostró también algunas cifras que ha dejado la violencia en el país, como los 19 feminicidios y 11 infanticidios registrados en lo que va de año.

Las autoridades que asistieron a la movilización firmaron un documento para comprometerse «con la vida y con una sociedad libre de violencia».

La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo a EFE que en el documento, las autoridades plasmaron «compromisos claros de luchar contra la violencia con los recursos que tienen, de efectivizar sus servicios».

Cortez, cuya institución trabaja en defensa de menores y mujeres, expresó su alarma por los recortes presupuestarios que ha habido debido a la disminución de los ingresos para las regiones por la venta del gas natural, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana, pero que actualmente está en declive.

Esta disminución «está afectando directamente a la contratación de personal» en las defensorías de la niñez y en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), u otras carencias en la Policía.

«Estamos alarmados de que estas entidades es muy posible que van a argumentar que la falta de recursos es un motivo para no acceder de forma inmediata y no auxiliar a una víctima. Por eso nace este compromiso, para hacerles saber a todos ellos y motivarles a que con lo que tienen, pueden y tienen que seguir trabajando», sostuvo la abogada.

Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que, entre otros, castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que la ley 348 no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos. EFE

