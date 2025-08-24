The Swiss voice in the world since 1935

Activistas y partidos políticos celebran excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela

Caracas, 24 ago (EFE).- Activistas y partidos políticos de oposición celebraron este domingo la excarcelación de trece presos políticos, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y dos exalcaldes, y abogaron por la liberación de quienes, consideran, permanecen detenidos «injustamente».

«El día inicia con la buena noticia de la excarcelación de varios presos políticos», escribió en X el abogado Marino Alvarado, miembro de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

En su mensaje, el activista instó a «seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos», así como el «regreso de los exiliados» y el «fin a la persecución por disentir».

El opositor Henrique Capriles, diputado electo al Parlamento, informó este domingo en sus redes sociales de la excarcelación de Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia, quienes, aseguró, quedaron en «libertad».

De igual modo, el dos veces aspirante presidencial detalló que los exalcaldes Rafael Ramírez y Nabil Maalouf, así como Pedro Guanipa, Valentín Gutiérrez Pineda y David Barroso recibieron «casa por cárcel».

En ese sentido, el partido Un Nuevo Tiempo, que difundió fotografías de los excarcelados, también celebró la noticia.

«Este es un nuevo paso que nos motiva hasta lograr la libertad de todos los venezolanos que aún permanecen injustamente detenidos», señaló en su cuenta en X.

También la formación opositora Primero Justicia manifestó que «toda liberación es motivo humano de alegría», aunque subrayó que «aún hay venezolanos tras las rejas», a quienes describió como «secuestrados que esperan por la justicia y la libertad».

Después de conocerse las excarcelaciones, María Andreína de Grazia confirmó, a través de Instagram, que su padre, Américo de Grazia, «hoy duerme» con su familia.

En X, Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, quien es hermano de Pedro Guanipa, dio gracias a Dios por el regreso a casa de su «tío Pedro», cuyos hijos y esposa, apuntó, han «sufrido un calvario».

El exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien es un aliado cercano de la opositora María Corina Machado, fue detenido en mayo pasado, vinculado a un presunto plan para «boicotear» las elecciones regionales y legislativas celebradas ese mes.

Por otra parte, fuentes allegadas a Margarita Assenzo, quien formaba parte del equipo del exalcalde Ramírez, también excarcelado, confirmaron a EFE que pudo reunirse con sus familiares.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, incluidos cuatro adolescentes y 89 con nacionalidades extranjeras.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

