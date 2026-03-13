Activistas y periodistas exigen levantar bloqueos a más de 200 sitios web en Venezuela

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Caracas, 13 mar (EFE).- Una veintena de activistas y periodistas exigieron este viernes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada» en el país, donde denuncian hay más de 200 dominios bloqueados por las autoridades.

«Hemos encontrado que hay más de 200 dominios bloqueados en Venezuela en distintos proveedores de Internet. Hay más de 60 medios de noticias que están bloqueados en el país. Eso es una situación obviamente inaceptable», declaró a la prensa Andrés Azpúrua, director de la organización VE sin filtro, que monitorea bloqueos y caídas de Internet en el país suramericano.

El activista subrayó que levantar estas medidas tomaría solo «horas» y solo depende de Conatel, dirigido por Enrique Quintana, designado recientemente por el Gobierno encargado.

El activista consideró «gravísimo» que se mantenga bloqueado el acceso a la red social X ordenado en agosto de 2024, pese a que figuras del Gobierno encargado, como la mandataria Delcy Rodríguez, volvieron este año a la plataforma; y denunció que también se impida el acceso a redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), que utilizan los ciudadanos para acceder a los sitios web bloqueados.

Azpúrua indicó que los activistas entregaron una carta a la institución, en la cual pidieron el levantamiento inmediato de los bloqueos, una reunión con el recién designado director del organismo, así como una solicitud de información pública para que haya «transparencia» sobre las restricciones en Internet.

Además de VE sin filtro, la misiva fue firmada por otros 31 entes, incluyendo medios digitales, gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, también ONG e instancias académicas, como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Por su parte, Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, denunció que además de los 64 medios bloqueados en el país, más de 460 han cerrado en los últimos años.

Pidió que se restituyan las señales, los equipos y sedes a los medios cerrados, perdidos por medidas de «confiscación» ordenadas por Conatel, que Canelón calificó como «robos».

«Que cese la censura, que cesen las llamadas de presión a los medios de comunicación para censurar a personas, a políticos, a ciudadanos y temas que están vedados en estos momentos», exigió.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido el martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 7,02 puntos de un total de 100 posibles.EFE

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