Actor novel cubano se sube al «ring» del cine encarnando al boxeador Teófilo Stevenson

Raquel Martori

La Habana, 10 dic (EFE).- Para el actor cubano Alejandro Phillips encarnar en el cine a uno los grandes boxeadores de todos los tiempos, el triple campeón mundial y olímpico Teófilo Stevenson (1952-2012), fue «un reto, un honor, un orgullo y también una responsabilidad».

«No estaba en mis sueños y lo agradezco tanto porque es una buena historia y una gran oportunidad», explica en una entrevista a EFE este joven actor, participante por estos días en el 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Bajo la dirección del reconocido cineasta cubano Alejandro Gil, el filme ‘Teófilo’ se enfoca principalmente en la etapa de los 17 a 27 años de Stevenson, la década prodigiosa de su exitosa trayectoria, por la que es considerado el púgil más destacado del siglo XX en Cuba.

Phillips aclara que ‘Teófilo’ «no es un biopic, es una película de ficción» basada en la carrera deportiva de una personalidad que existió. Eso, subraya, «te marca un camino».

Una gran oportunidad

Teófilo es el primer papel protagónico de Phillips en la gran pantalla, que aceptó cuando aún estudiaba la especialidad de Arte Teatral, de la que se graduó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana.

«Para mi era la gran oportunidad y empecé a construir un sueño desde cero. La preparación del personaje fue complicada porque entonces era solamente un aficionado observador que nunca había practicado deportes», cuenta a EFE.

Pero a pesar de tener una estatura de 1,90 -cercana a la de Stevenson- para aproximarse al físico del estelar peso pesado del cuadrilátero tuvo que subir entre 15 y 20 kilos y además, aprender un deporte como el boxeo. Fue «muy difícil», recuerda.

Empezó su preparación física en un gimnasio, pero en paralelo «estudiaba en la universidad, hacía teatro, trabajaba en un restaurante hasta las 11 de la noche y a las 9 de la mañana estaba en el ‘gym’ con la carga física y mental a la que uno se somete dentro de ese espacio».

«Trabajé para buscar un físico lo más parecido a Teófilo, sobre todo para lograr unos hombros como los suyos y los entrenamientos eran muy rigurosos. En la última etapa llegué a correr de 6 a 8 kilómetros diarios», detalló al rememorar los casi dos años y medio de la preparación que realizó entre 2020 y 2022.

«Supe por algunos momentos lo que era llevar mi cuerpo al límite por los golpes que recibía. Fue un proceso bien intenso hasta que llegó el momento de comenzar los rodajes», señala.

Phillips vio que esta película tenía una dualidad: «la parte física y la interpretación» y por eso lo primero que hizo fue «aprender quién era Teófilo».

«Se convirtió pronto en alguien muy grande y por el contexto político de Cuba entonces, tenía la responsabilidad con un país, su familia, el deporte, el entrenador Alcides Segarra y con él mismo», recalca.

Asumir su personalidad

«Había que entender todo eso para interpretar a Teóflo. Entrenar boxeo te condiciona físicamente, la manera de hablar, de moverte. Había que estar en un gimnasio, escuchar a los boxeadores, ver cómo pensaban, su capacidad de reacción, porque el boxeador está siempre en alerta», apunta.

Para construir el personaje también leyó artículos, conversó con quienes lo conocieron, le contaron anécdotas y tuvo en la familia del boxeador un «pilar fundamental» que le permitió el acceso a sus fotos, ropa y su historia.

En este desafío, destaca la advertencia del director Gil para representar a Teófilo: «imitar va a ser un error, lo importante es captar la esencia y hacer una interpretación de lo que fue esa personalidad» y hacer «un trabajo de orfebrería, con los detalles».

El guión de Gil es «muy bueno», resalta el actor, y agrega que el hilo conductor de la película lo marcan las tres olimpiadas en que triunfó Stevenson: Munich (1972), Montreal (1976) y Moscú (1980).

«Si algo logramos es revivir ese símbolo que es Teófilo. No se puede olvidar a personas como él, que dio tanta gloria al país y puso literalmente a Cuba en el mapa mundial», considera.

Se declara «orgulloso» de lo logrado porque «fue una película muy sacrificada desde el inicio hasta el corte final».

«Tengo mucha paz con el resultado, pero al final el público dirá la última palabra y espera pueda conectar con el personaje, con la historia, para recordar y homenajear a Teófilo. Si logramos eso, pues valió la pena el sacrificio», apostilló.

Ese momento espera se concrete con el estreno del filme, previsto para marzo de 2026, en ocasión el 74 natalicio de Stevenson. EFE

