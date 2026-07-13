Actores, directores y políticos recuerdan a Sam Neill: «Un auténtico caballero»

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Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- Directores como Phillip Noyce (‘Calma Tensa’), los primeros ministros de Nueva Zelanda y Australia, Christopher Luxon y Anthony Albanese, y actores como Toni Collette y Joel Tobeck han recordado este lunes a Sam Neill, fallecido hoy a los 78 años, como un «caballero» y un actor «profundamente sensible».

Neill participó en más de 150 títulos de cine y televisión a lo largo de su carrera. Su papel más célebre fue en ‘Parque Jurásico’ como el paleontólogo Alan Grant, pero también participó en grandes títulos como ‘La caza del octubre rojo’, ‘El piano’ o ‘Peaky Blinders’.

La actriz Toni Collette, que actuó junto a Neill en ‘Mejor otro día’ y la comedia criminal australiana ‘Dirty Deeds’, compartió una publicación en Instagram en la que habla del fallecido como un «héroe», una «leyenda» y «un encanto de persona». «Nuestro gran amigo. Ya te echamos muchísimo de menos. Descansa en paz dondequiera que estés», añadió.

Joel Tobeck, actor y compañero de reparto en ‘Perfectos desconocidos’, compartió varias publicaciones sobre Neill, en las que explicaba cómo el actor era capaz de hacerle creer que podía hacer cualquier cosa y lo recordó como «un auténtico caballero».

El director australiano Phillip Noyce, que dirigió a Neill en ‘Calma Tensa’ en 1989 junto a Nicole Kidman, señaló a The Guardian: «Sam fue quizá el actor más caballeroso que he conocido jamás. Sensato y sincero en un mundo del espectáculo lleno de egos desmedidos. Su palabra era su contrato».

El director de ‘Jurassic World: Dominion’, Colin Trevorrow, describió a Neill como un hombre «profundamente sensible y maravilloso», que le apoyó en momentos difíciles, según recoge The Guardian. «Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y la seguridad que aportaba a sus personajes», añadió.

El actor Alan Cumming lo calificó en Instagram como «un hombre glorioso y hermoso», mientras que Kylie Minogue escribió en el anuncio de su muerte: ‘Vale Sam’ un término latino de despedida usado en Australia.

La actriz Magda Szubanski confesó estar «absolutamente conmocionada», recordando que recientemente Neill estaba libre de cáncer y lleno de ilusión por la vida. Lo calificó como un ser humano único, cálido, elegante y con un gran sentido del humor.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, definió a Neill en la red X como «uno de los grandes».

«Comenzó su trayectoria cuando apenas existía una industria cinematográfica digna de tal nombre en este país. Durante más de cincuenta años llevó historias de Nueva Zelanda a todo el mundo, y su talento contribuyó a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales», añadió.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó en la misma red que Neill «se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos». «Con su humor irónico y seco, reflexivo y lacónico, Sam afrontó la enfermedad con la misma dignidad, el mismo sentido del humor y la misma convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones», subrayó.

El director Toa Fraser, que trabajó con Neill en ‘Dean Spanley’, compartió en Instagram cómo Neill apoyó desde el principio a numerosos cineastas. «Nunca olvidaré lo nervioso que estaba. Entonces yo era un director novel y me impresionó sobre cuánto le importaba su trabajo. Era un artesano».

También el actor neozelandés Karl Urban rindió homenaje a Neill en Instagram: «Era un hombre maravilloso, un tesoro nacional que tanto dio a Nueva Zelanda y al mundo. Buen viaje, Sam».EFE

csr/pcc