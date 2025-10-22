Actores, políticos y personaliades judíos piden a la ONU y a países que sancionen a Israel

3 minutos

Redacción Internacional, 22 oct (EFE).- Actores, políticos, escritores y personalidades judíos de todo el mundo publicaron este miércoles una carta abierta dirigida a los líderes mundiales y a la ONU donde piden que se impongan sanciones al gobierno israelí por la sangrienta ofensiva en Gaza.

«Nos invade el desasosiego ante la acumulación de pruebas que apuntan a que los actos de Israel se enmarcan en la definición legal de genocidio y los intentos de eludir responsabilidades y volver a imponer el mismo patrón fallido de impunidad. No lo consentiremos», dice la misiva.

Entre los firmantes están la autora canadiense Naomi Klein (‘La doctrina del shock’), el actor estadounidense Wallace Shawn (‘Gossip Girl’ o ‘Mujeres desesperadas’), la ex primer ministra belga Simone Susskind o los ganadores del Oscar Jonathan Glazer y Yuval Avraham, pero también figuras israelíes como el expresidente del Parlamento israelí Avraham Burg o el negociador Daniel Levy.

«La presión internacional fue una pieza clave para lograr este alto el fuego y, para garantizar que perdure, no puede aflojarse. Este alto el fuego debe entenderse como un comienzo, no como un final, pues el riesgo de volver a una realidad política marcada por la indiferencia ante la ocupación y el conflicto permanente es demasiado elevado», se lee en la carta.

La carta se publica un día antes de que este jueves los líderes de la UE se reúnan en Bruselas en medio de informaciones de que planean congelar la propuesta de sanciones a Israel tras el acuerdo de cese al fuego.

«Nos negamos a que continúe esta afrenta a nuestra conciencia colectiva -continúa el escrito-, que no tiene cabida ni en los valores del judaísmo ni en las lecciones que nos ha enseñado la historia de nuestro pueblo (…) Nuestra solidaridad con el pueblo palestino no supone una traición al judaísmo, al contrario, encarna la esencia misma de nuestros valores».

Por eso los centenares de firmantes, impulsados por la asociación Jews Demand Action (‘Judíos piden acción’), piden respetar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), incluidas las órdenes de captura al primer ministro Benjamín Netanyahu y otros miembros del gobierno, y recurrir a «sanciones específicas a los órganos gubernamentales y a las personas responsables de quebrantar el derecho internacional, o suspendiendo relaciones con las entidades comerciales partícipes de dichas violaciones».

También solicitan que la ayuda humanitaria llegue a todos los palestinos en Gaza y rechazan «las falsas acusaciones de antisemitismo que instrumentalizan nuestra historia colectiva para dañar la reputación de aquellos con quienes luchamos en pos de la paz y la justicia».

Levy apuntó, citado en un comunicado, que «debemos poner fin a esta vergüenza y reclamar un futuro mejor para judíos y palestinos por igual. Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que rechacen la complicidad en el statu quo de la ocupación, el apartheid y el círculo vicioso genocida de Israel hacia los palestinos, y garanticen el respeto del derecho internacional y el fin de la impunidad». EFE

