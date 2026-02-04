Actores y directores alertan por «daño irreparable» de reforma laboral al cine argentino

3 minutos

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- Actores, directores, productores y trabajadores de la industria audiovisual argentina alertaron que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei podría provocar «un daño irreparable» al cine argentino, durante una audiencia pública realizada este miércoles en el Congreso Nacional.

El reclamo fue apoyado por actores consagrados como Mercedes Morán y Julieta Díaz -que se encontraban presentes en la exposición-, además de Cecilia Roth, Guillermo Francella y Oscar Martínez; importantes directores argentinos, como Juan José Campanella y Marcelo Piñeyro; y productores, como Alejandro Israel.

Entidades profesionales que componen el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) aseguraron que el proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo, previsto para ser tratado el próximo 11 de febrero, puede llevar al «desfinanciamiento total» del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

«El daño que podría hacer al sector audiovisual argentino sería irreparable», afirmó Daniel Pensa, productor cinematográfico y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), sobre el proyecto de ley, y le pidió a los senadores que voten «más allá de gustos o disgustos personales y dogmatismos».

De aprobarse la ley, se eliminarían las principales fuentes de financiación del Fondo de Fomento Cinematográfico, administrado por el INCAA, que actualmente se nutre de un impuesto del 10 % sobre las entradas de cine, otro gravamen similar sobre la venta de videogramas y el 25 % de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En la audiencia participaron también representantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), guionistas, y figuras de otros colectivos audiovisuales.

Cuestionaron también el carácter «discriminatorio» de la ley, que propone eliminar asignaciones específicas para el INCAA y Radio y Televisión Argentina, mientras mantiene los fondos destinados a otros institutos culturales.

La productora Vanessa Ragone, de CAIC, citó los resultados de un estudio realizado en 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la plataforma audiovisual Netflix, llamado ‘El efecto multiplicador en el cine’, para explicar cómo la inversión pública en un proyecto audiovisual genera más puestos de trabajo de calidad y mayores ingresos de dólares producto de las ventas al exterior.

«Al dinamizarse la actividad, el sector también aumenta su facturación y tributa más impuestos como el IVA», afirmó durante su exposición.

El EAN convocó una movilización para el próximo 11 de febrero frente al Cine Gaumont, a metros del Congreso, con el objetivo de exigir a los legisladores que retiren los artículos cuestionados del proyecto.

Ese mismo día se tratará el proyecto de reforma laboral. EFE

lgu/smo/pcc

(video)