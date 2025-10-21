Actual concesionario de puertos del canal de Panamá no sirvió al país, dice ministro

afp_tickers

2 minutos

El actual concesionario de los puertos del canal de Panamá, el holding hongkonés CK Hutchison, no sirvió a los intereses del país, declaró este lunes a la AFP el ministro encargado de la vía marítima, José Ramón Icaza.

El grupo portuario Hutchison quiere vender su participación en la gestión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un gran paquete de venta mundial valorado en 22.800 millones de dólares.

«La realidad es que nosotros los panameños no sentimos que Hutchison haya servido ese interés de Panamá», declaró el ministro a la AFP en Washington, donde dio una charla en el Consejo Atlántico sobre el futuro de la vía marítima, que acoge el 5% del comercio mundial.

La posible venta al consorcio liderado por una empresa estadounidense es vista con buenos ojos por Washington. Desde que el presidente Donald Trump volvió al poder, en enero, el Canal ha vuelto ser objeto de atención prioritaria para su gobierno.

China, por su parte, se muestra desconfiada por un acuerdo que podría perjudicar sus intereses.

La Corte Suprema panameña también debe dar un veredicto sobre la actual concesión de los puertos a Hutchison.

Este contencioso «es una muy buena oportunidad (…) para tener un mejor modelo de concesiones hacia futuro», añadió el ministro.

«Nosotros vemos distintos escenarios. Y como [Poder] Ejecutivo nosotros no controlamos los escenarios. Lo que sí podemos hacer es estar preparados ante cualquiera que sea el desenlace», explicó.

Icaza dijo que mantenía contactos con congresistas y empresarios en Washington, pero no con la administración Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Panamá a principios de año y también lo hizo el secretario de Defensa, Peter Hegseth, como parte del amplio despliegue militar en la región caribeña, oficialmente para luchar contra el narcotráfico.

«Lo más importante para nosotros es poder mantener la confiabilidad en Panamá como una plataforma de transbordo, de carga», aseguró el alto funcionario panameño.

jz/cjc