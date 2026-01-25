Actualmente funcionan 1.300 refugios de emergencia en Kiev, según Ministerio del Interior

Berlín, 25 ene (EFE).- Unos 1.300 llamados «puntos de invulnerabilidad» o refugios de emergencia están actualmente en funcionamiento en la capital ucraniana, Kiev, además de 91 centros de calefacción del Servicio Estatal de Emergencias, ubicados entre edificios residenciales en los barrios de la capital, informó este domingo el Ministerio del Interior de Ucrania en un comunicado.

«Además, estamos desplegando otros dos grandes puntos con una superficie de 700 metros cuadrados», respectivamente, preciso el titular del Interior, Ígor Klimenko, en televisión, según recoge el comunicado publicado en Telegram.

En estos puntos de calefacción las personas pueden calentarse, tomar bebidas calientes, cargar sus dispositivos móviles y utilizar las comunicaciones, recordó.

El ministro subrayó que las decisiones sobre la instalación de puntos de calefacción adicionales se tomarán sin demora, en función del número de personas y de las necesidades reales sobre el terreno.

En los distritos ya se han preparado tiendas de campaña y estructuras modulares neumáticas, agregó.

«El trabajo continúa las 24 horas del día y se mantendrá hasta que la situación se estabilice», subrayó.

Además, en Kiev funcionan actualmente 56 puntos de distribución de comida caliente para los residentes de las zonas donde, debido a la falta de suministro de gas, la gente no cocinar, había informado anoche la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en Telegram.

«En total, hay 56 puntos de distribución de comida caliente en Kiev. La comida la preparan representantes de World Central Kitchen y de la Cruz Roja, con quienes el Servicio Estatal de Emergencias ha firmado un memorando de cooperación. En una semana, la gente ha recibido más de 26.000 raciones de comida caliente», precisó la primera ministra.

Agregó que el Servicio Estatal de Emergencias, por encargo del gobierno, ha preparado 41 cocinas de campaña.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó que esta mañana continuaban sin calefacción tras el ataque ruso en la noche al sábado contra la capital un total de 1.676 edificios residenciales.

Recordó que como consecuencia de los daños sufridos por las infraestructuras críticas, casi 6.000 edificios se quedaron de nuevo el sábado sin suministro de calefacción. EFE

