Acuerdan reducir un 15 % la extracción anual de La Rocina, masa de agua clave para Doñana

1 minuto

Huelva, 9 sep (EFE).- La Junta de Explotación de la masa de agua subterránea de La Rocina, una de las que conforman el acuífero que surte al Espacio Natural de Doñana junto con Almonte y Marismas, ha acordado este martes reducir un 15 % la dotación anual que se extrae de la misma.

El acuerdo ha sido alcanzado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las Consejerías de Sostenibilidad y Agricultura, el Instituto Geológico y Minero de España, WWF, Ecologistas en Acción y los regantes, estos últimos representados por la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea (CUMAS), ha informado el organismo de cuenca en una nota.

Todos ellos son componentes de dicha Junta de Explotación, encargada de la gestión de esta masa de agua subterránea.

En la sesión celebrada, la CHG ha puesto de manifiesto que la tendencia piezométrica en La Rocina ha sido hacia el descenso desde que hay registros; si bien, en el último año, la tendencia ha sido ascendente, lo que ha redundado en una mejora de su índice de estado, derivado de la excepcional pluviometría registrada.

Lo acordado deriva de la aplicación del Programa de Actuación, publicado en el BOE el pasado 19 de agosto y en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este Plan tiene por objetivo alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua subterránea de La Rocina. EFE

1010282

lra/fs/acm