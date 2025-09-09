The Swiss voice in the world since 1935

Acuerdan reducir un 15 % la extracción anual de La Rocina, masa de agua clave para Doñana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Huelva, 9 sep (EFE).- La Junta de Explotación de la masa de agua subterránea de La Rocina, una de las que conforman el acuífero que surte al Espacio Natural de Doñana junto con Almonte y Marismas, ha acordado este martes reducir un 15 % la dotación anual que se extrae de la misma.

El acuerdo ha sido alcanzado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las Consejerías de Sostenibilidad y Agricultura, el Instituto Geológico y Minero de España, WWF, Ecologistas en Acción y los regantes, estos últimos representados por la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea (CUMAS), ha informado el organismo de cuenca en una nota.

Todos ellos son componentes de dicha Junta de Explotación, encargada de la gestión de esta masa de agua subterránea.

En la sesión celebrada, la CHG ha puesto de manifiesto que la tendencia piezométrica en La Rocina ha sido hacia el descenso desde que hay registros; si bien, en el último año, la tendencia ha sido ascendente, lo que ha redundado en una mejora de su índice de estado, derivado de la excepcional pluviometría registrada.

Lo acordado deriva de la aplicación del Programa de Actuación, publicado en el BOE el pasado 19 de agosto y en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este Plan tiene por objetivo alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua subterránea de La Rocina. EFE

1010282

lra/fs/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR