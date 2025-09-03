The Swiss voice in the world since 1935

Acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en septiembre, indica el canciller de Uruguay

Montevideo, 3 sep (EFE).- El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se firmará -en caso de que «no haya sorpresas»- durante el mes de septiembre, según confirmó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

«Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil», señaló el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que dio en la sede del Poder Ejecutivo de Montevideo. EFE

