Acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en septiembre, indica el canciller de Uruguay
Montevideo, 3 sep (EFE).- El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se firmará -en caso de que «no haya sorpresas»- durante el mes de septiembre, según confirmó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.
«Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil», señaló el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que dio en la sede del Poder Ejecutivo de Montevideo. EFE
