Acuerdo político en la UE para considerar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

4 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

«La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», indicó Kallas en un mensaje en redes.

Tras el acuerdo informal alcanzado hoy, la UE deberá aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La jefa de la diplomacia europea agregó que «cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando en su propia desaparición».

Los ministros llegaron a la unanimidad necesaria para tomar esta decisión tras años de estar sobre la mesa. Países como Francia y España habían expresado reservas al alertar de las consecuencias diplomáticas que podría implicar la decisión.

No obstante, al llegar hoy al Consejo, Kallas aseguró que «se han calculado los riesgos» y precisó que «la parte diplomática queda fuera» de la Guardia Revolucionaria.

«Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos», agregó.

Fuentes diplomáticas habían apuntado la víspera que la Guardia Revolucionaria ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que «en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo político en redes sociales y destacó que era algo que se esperaba desde hacía mucho tiempo.

«‘Terrorista’ es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo iraní en su valiente lucha por la libertad», agregó.

Al margen de este acuerdo, el Consejo de la UE sancionó este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país.

Ambos fueron sancionados entre las 15 personas y seis entidades de Irán que la UE cree responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Irán tras la violenta represión de las protestas pacíficas, incluido el uso de la violencia, detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, indicó el Consejo en un comunicado.

También se incluyó en la lista negra al juez Iman Afshari y a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, así como a oficiales de alto rango de la policía y la Fuerza de Orden Público.

El Consejo también impuso hoy medidas restrictivas a cuatro personas y seis entidades en virtud del régimen de sanciones específico de la UE por el apoyo de Teherán a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados.

Igualmente, decidió ampliar la prohibición de exportación, venta, transferencia o suministro desde la UE a Irán para incluir otros componentes y tecnologías utilizados en el desarrollo y la producción de drones y misiles. EFE

