Acuerdo sobre Groenlandia no cuestiona soberanía danesa, señala la primera ministra

1 minuto

Copenhague, 22 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», declaró Frederiksen en un comunicado. EFE

