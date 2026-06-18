Acuerdos en financiación, banca y movilidad laboral aceleran integración económica ibérica

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Lisboa, 18 jun (EFE).- España y Portugal dieron este jueves un nuevo paso en su estrategia de integración económica con avances concretos para facilitar la actividad empresarial, la financiación, la movilidad laboral y la operativa bancaria entre ambos países, en el marco del Foro Estratégico Luso-Español para la Competitividad.

El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunió en Lisboa con el ministro portugués de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, para evaluar los avances de la hoja de ruta acordada por ambos países con el objetivo de profundizar la integración de sus mercados.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de un memorando de entendimiento entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Portugués de Fomento (BPF), destinado a reforzar la colaboración entre las dos instituciones de fomento.

El acuerdo contempla iniciativas conjuntas para promover la vivienda social y el alquiler asequible, armonizar modelos de calificación crediticia, ampliar las oportunidades de financiación para empresas y desarrollar programas de garantías dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, ambas partes acordaron avanzar con el sector financiero en la elaboración de un protocolo de autorregulación que permita armonizar los requisitos documentales y simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas, una medida orientada a reducir las cargas administrativas para las empresas que operan a ambos lados de la frontera.

Durante la reunión también se analizaron los progresos en la implantación de una factura electrónica común entre empresas españolas y portuguesas, así como en el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, una iniciativa que busca facilitar la movilidad de trabajadores y reforzar la integración del mercado laboral ibérico.

Cuerpo, citado en un comunicado, afirmó que el Foro está produciendo “pasos concretos y prácticos” para facilitar la actividad de las empresas y la movilidad de los trabajadores, y sostuvo que el proceso de integración entre España y Portugal constituye un ejemplo de la cooperación que Europa necesita para profundizar el mercado único en un contexto de transformación del comercio internacional.

Por su parte, Castro Almeida destacó que, aunque los vínculos económicos entre ambos países ya son sólidos, los dos gobiernos están decididos a eliminar los obstáculos que persisten para impulsar conjuntamente el crecimiento económico en beneficio de las empresas, los ciudadanos y el conjunto de la Unión Europea.

La reunión se celebró en el marco de la Declaración Conjunta firmada por ambos ministros el pasado 6 de marzo, mediante la cual se creó el Foro Estratégico Luso-Español para la Competitividad.

Desde entonces, los equipos de seguimiento de ambos gobiernos han trabajado en una hoja de ruta con medidas destinadas a eliminar barreras, aumentar la inversión y profundizar la integración económica bilateral.

Además de reunirse con Castro Almeida, el vicepresidente del Gobierno español mantuvo un encuentro con el ministro de Estado y de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, con quien intercambió puntos de vista sobre prioridades europeas para los próximos meses, entre ellas las futuras perspectivas presupuestarias de la Unión Europea y el fortalecimiento del papel internacional del euro.

España y Portugal consideran que su estrecha relación comercial, inversora y energética ofrece una base sólida para desarrollar iniciativas que puedan servir posteriormente como modelo para avanzar en la integración del mercado único europeo.

La próxima reunión ministerial del Foro Estratégico Luso-Español para la Competitividad se celebrará en España antes de que concluya 2026. EFE

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