Acusado de ataque mortal en un evento pro-Israel en EE.UU. es condenado a cadena perpetua

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 7 may (EFE).- El hombre que mató a una persona e hirió a más de una docena el año pasado en un ataque con bombas incendiarias a los asistentes de una manifestación que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, fue condenado este jueves a cadena perpetua en una corte de Colorado.

Mohamed Sabry Soliman recibió la sentencia tras declararse culpable de 101 cargos estatales por el hecho ocurrido el 1 de junio de 2025, en la ciudad de Boulder, Colorado.

El hombre, de origen egipcio que emigró en 2022, lanzó varias bombas caseras contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en una actividad de solidaridad con los rehenes que permanecían secuestrados de Hamás en la Franja de Gaza.

El fiscal de distrito de Boulder, Michael Dougherty, dijo que Soliman sembró «terror, miedo y muerte» con el ataque que causó la muerte de Karen Diamond, de 82 años.

Las víctimas y sus familiares declararon en el juicio, en el que Soliman habló públicamente por primera vez, diciendo en árabe que lamentaba haber cometido el ataque y que merecía la pena de muerte, según información citada por The New York Times.

El hombre también enfrenta una acusación federal por cargos de crímenes de odio de la que se ha declarado no culpable. La Fiscalía de EE.UU. estaría evaluando si solicita la pena de muerte en el caso federal, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

El Gobierno del presidente Donald Trump echó mano del ataque para arremeter contra los inmigrantes.

Soliman era un solicitante de asilo. Su familia fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). EFE

amv/mrl/eav