Acusado un hombre en Londres por el presunto asesinato de una mujer española hace un año

Londres, 17 oct (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) presentó cargos contra un hombre por el presunto asesinato de una mujer de 74 años, que según medios locales era originariamente española, sucedido a principios de este año en el barrio de Tottenham, al norte de la capital británica.

Dominic Whitton, de 41 años, fue acusado de asesinato y homicidio como parte de una investigación en curso que se inició el pasado 13 de enero, cuando la Met recibió una llamada en la que se expresó «preocupación por el bienestar de una mujer dentro de una dirección», explicó el cuerpo este viernes en un comunicado.

La mujer fue identificada como Pepita Sarikecili, de 74 años, también conocida como Pepita García, a quien algunos de sus vecinos identificaron como de origen español, según publicaron en febrero medios locales.

Dentro de las pesquisas, la Policía londinense cree que la mujer había muerto el mes anterior, en diciembre de 2024, y la autopsia reveló que la causa de su muerte fue «un traumatismo contundente».

Whitton fue acusado el 22 de enero de impedir un entierro legal, en relación con la investigación, fue puesto en prisión preventiva y el pasado 6 de octubre compareció por primera vez en el Tribunal de Wood Green (norte de Londres), donde se declaró inocente de los cargos.

Volverá a comparecer el próximo 12 de diciembre en el mismo tribunal para las siguientes sesiones del juicio. EFE

