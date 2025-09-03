Acusados de posesión de cocaína diez ciudadanos chinos detenidos con 37 kilos en Zimbabue

2 minutos

Harare, 3 sep (EFE).- Diez ciudadanos chinos comparecieron este miércoles ante un tribunal de Zimbabue y se enfrentan a cargos de posesión de drogas después de ser detenidos la víspera en un local de la capital zimbabuense, Harare, donde se encontraron 37 kilos de cocaína.

Aunque inicialmente catorce personas fueron detenidas en el suburbio de Newlands, cuatro de ellas admitieron el delito y fueron puestas en libertad tras pagar una multa, mientras las diez restantes negaron las acusaciones contra ellas y permanecieron bajo custodia.

Se trata de cinco mujeres y cinco hombres que negaron ante el Tribunal de Primera Instancia de Harare estar en posesión de cocaína y afirmaron que fueron implicados en los hechos por los otros cuatro.

«No existe base legal para mantener detenidos a los diez, ya que los otros cuatro fueron multados y puestos en libertad tras implicar a éstos, que no sabían nada sobre las drogas», dijo al pedir la libertad condicional el abogado de los acusados, Oliver Marwa.

La Policía se opuso a esa petición al considerar que existe un riesgo de que los arrestados huyan de vuelta a China porque cuentan con permisos temporales de trabajo que caducan pronto y declaró ante la corte que sospecha que están involucrados en el tráfico y la venta de cocaína.

El tribunal anunció que emitirá mañana su fallo sobre la solicitud de libertad bajo fianza.

Según un comunicado policial difundido este martes, detectives de la División de Drogas y Narcóticos del Departamento de Investigación Criminal (CID) detuvieron a los acusados «mientras inhalaban cocaína en una bandeja de madera».

«La Policía recuperó dos sobres de cocaína, uno de metanfetamina cristalina y otro con una mezcla de cocaína y metanfetamina cristalina», añadieron las fuerzas de seguridad.

En un vídeo publicado por medios locales en redes sociales, se ve a agentes de policía armados con fusiles efectuando una redada en un local en el que se celebraba una fiesta a la que asistían los detenidos.

La grabación muestra un montón de cocaína sobre una tabla y a varios sospechosos intentando tapar sus rostros ante la cámara.

El incidente ocurrió en un momento de inquietud social por las actividades delictivas perpetradas por ciudadanos chinos en el país africano, que mantiene una estrecha relación con Pekín, según medios locales.

El mes pasado, Sun Limin, una ciudadana china de 52 años, fue detenida en Harare por hacer transferencias financieras ilegales por un valor de 880.000 dólares (cerca de 756.000 euros). EFE

cz/lbg/av