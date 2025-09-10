Acusados ocho alemanes de organización neonazi de terrorismo e intento de asesinato

2 minutos

Berlín, 10 sep (EFE).- La Fiscalía alemana presentó cargos de terrorismo e intento de asesinato, entre otros delitos, contra los ocho extremistas pertenecientes al grupo neonazi de los ‘Separatistas Sajones’ detenidos en noviembre del año pasado y a la que pertenecía un político local de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

«Los acusados son sospechosos de haber participado como miembros en una organización terrorista nacional», indicó este miércoles en un comunicado la Fiscalía General de Alemania, en el que informó que los cargos contra los detenidos fueron presentados el 27 de agosto.

Entre los detenidos, miembros de ‘Separatistas Sajones’ desde febrero de 2020, el identificado como Jörg S. está acusado de ser el cabecilla del grupo que también está acusado de preparar una acción de alta traición.

Al identificado como Kurt H., sobre el que los medios alemanes han informado de que era un político local de AfD en la población sajona de Grimma, en el este alemán, las autoridades germanas también le imputan los delitos de «intento de asesinato», «agresión a agentes de la autoridad» e «infracción de la Ley de armas».

En su detención, «Kurt H. apuntó con un rifle cargado y sin seguro a un agente de policía para dispararle», extremo que «no llegó a suceder, ya que el agente de policía en cuestión disparó previamente con su arma reglamentaria en defensa propia», explicó el comunicado de la Fiscalía.

«Los disparos alcanzaron al acusado en la cara y el hombro, dejándolo incapacitado para actuar», agregó la Fiscalía.

Cinco de los detenidos, identificados como Karl K., Jörn S., Norman T., Kevin M. y Jörg S. actuaron como menores o «jóvenes adultos» por lo que también están sujetos a la Ley de Justicia Juvenil.

Las autoridades germanas señalaron que los acusados compartían ideas «racistas, antisemitas y, en parte, apocalípticas».

«Compartían un profundo rechazo al orden liberal y democrático de la República Federal de Alemania», indicó la Fiscalía, que precisó que los detenidos el pasado 5 de noviembre querían conquistar por la fuerza territorio del estado federal de Sajonia (este) para formar «un Estado independiente basado en la ideología del nacionalsocialismo». EFE

