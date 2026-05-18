Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en un tribunal de Miami tras su deportación

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Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, considerado en EE.UU. como testaferro del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue acusado este lunes de cargos de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, donde compareció tras ser deportado el sábado.

Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado hoy por el Distrito Sur de Florida de cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un mono marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por «la comisión de diversos delitos en Estados Unidos. EFE

hbc-ims/rcf EFE

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