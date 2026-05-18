Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en un tribunal de Miami tras su deportación

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Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, considerado en EE.UU. como testaferro del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue acusado este lunes lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, donde compareció tras ser deportado el sábado.

Saab, de 54 años y quien ya había enfrentado cargos criminales en Estados Unidos, fue acusado hoy por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un mono marrón, Saab, calificado de estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por «la comisión de diversos delitos en Estados Unidos».

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025), como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela, y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

La deportación de Saab se produce en el marco de una colaboración entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de la chavista Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde se enfrenta a cargos relacionados con narcotráfico. EFE

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