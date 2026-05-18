Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

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(Agrega detalles de la acusación)

Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como «testaferro» del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación desde Venezuela el sábado.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció hoy en la corte vestido con un overol marrón, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

«Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano», declaró en un comunicado el Fiscal General Adjunto Andrew Tysen Duva.

El empresario está acusado de no cumplir los contratos y emplear «secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados», además de sobornos a funcionarios venezolanos, para desviar ese dinero.

«Desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo», señaló el Departamento de Justicia.

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por «la comisión de diversos delitos en Estados Unidos».

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado al aeropuerto de Opa-locka, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo. EFE

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