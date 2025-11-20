Acusan a congresista demócrata de sustraer fondos federales y lavado de dinero

2 minutos

Redacción Internacional, 20 nov (EFE).- Un gran jurado federal en Miami ha acusado formalmente a la congresista demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick de presuntamente sustraer fondos federales destinados a reparar desastres, que habría destinado a financiar su campaña al Congreso en 2021.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., en 2021, un año antes de que Cherfilus-McCormick fuera elegida miembro del Congreso, una empresa de atención médica que ella dirigía recibió un pago indebido de 5 millones de dólares en un contrato financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) relacionado con las vacunas contra el coronavirus.

Cherfilus-McCormick, de 46 años, ha sido acusada junto a su hermano Edwin Cherfilus, de 51, ya que ambos trabajaban en la empresa familiar que se hizo con los fondos.

La acusación alega que ambos ​​conspiraron para robar esos 5 millones de dólares y los canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen, según el comunicado.

Los fiscales alegan que una parte sustancial de los fondos malversados ​​se utilizó como contribuciones a la campaña al Congreso de Cherfilus-McCormick en 2021 y para el beneficio personal de los acusados.

La acusación formal alega además que Cherfilus-McCormick y otro de los encausados, Nadege Leblanc, de 46 años, gestionaron contribuciones adicionales mediante testaferros, canalizando otros fondos del contrato para la covid-19 financiado por FEMA a amigos y familiares, quienes luego donaron a la campaña como si se tratara de su propio dinero.

“Utilizar fondos de ayuda para desastres para enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi, según la nota.

“Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y haremos justicia”, agregó.

De ser declarada culpable, Cherfilus-McCormick podría afrontar hasta 53 años de prisión. Edwin Cherfilus también podría sufrir una pena de 35 años. EFE

rml/cg