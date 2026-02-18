Acusan a portugués de espionaje por robar equipos de la OTAN y tratar de venderlos a Rusia

Lisboa, 18 feb (EFE).- La Fiscalía de Portugal acusó a un joven de 23 años de varios delitos, entre ellos uno de espionaje en grado de tentativa y tres de robo con agravantes, por supuestamente sustraer un ordenador y un iPad pertenecientes a militares de la OTAN cuando se alojaban en un hotel de Lisboa con la intención de venderlos a Rusia.

En un comunicado difundido este miércoles, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal del Ministerio Público informó de la acusación, que también incluye dos delitos de uso de documentos de identidad o de viaje ajenos, otro de falsedad documental, uno de pornografía infantil, dos de conducción sin carné y once de denuncia calumniosa.

Los hechos ocurrieron en el marco de la Conferencia Inicial de Planificación del mayor ejercicio del mundo dedicado a la experimentación robótica de sistemas no tripulados (REP, por sus siglas en inglés), que se celebró entre el 3 y el 7 de febrero de 2025 en la Escuela de la Base Naval de Lisboa, en Alfeite.

En esta, participaron unas 300 personas, en su mayoría militares.

Según la acusación, en una fecha no determinada, el principal acusado tuvo conocimiento de la celebración de esta conferencia, «que tenía una importancia táctica considerable para la OTAN y sus aliados», explicó el comunicado.

Por eso, se alojó en un hotel de la zona de Lisboa, donde se alojaban los militares, y se apropió de un ordenador y un iPad pertenecientes a la OTAN y a la Armada sueca.

«Después, convencido de que tenía en su poder material secreto y clasificado, intentó acceder a su contenido y copiarlo, y pretendió colaborar con la Federación Rusa, tratando de vender dicho contenido a sus agentes», por lo que se dirigió a la Embajada rusa en Lisboa, pero no logró su objetivo, detalló la información.

Para tratar de vender la información utilizó documentos de terceros y, posteriormente, durante la investigación, denunció la existencia de una organización criminal dedicada al espionaje de la que afirmó formar parte, e imputó a otras once personas, entre ellas un inspector de la Policía Judicial.

No obstante, las pruebas dejaron ver que se trataba de una estrategia para «desviar la atención de la investigación y de sí mismo y, probablemente, de terceros que nunca identificó», detalló el Ministerio Público.

El acusado se encuentra en prisión preventiva y tiene prohibido el contacto con otras personas, mientras que hay otros dos acusados en el marco de esta investigación que están sujetos a una medida cautelar por la que deben comparecer ante las autoridades competentes y comunicar cualquier viaje o cambio de residencia. EFE

