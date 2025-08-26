Acusan de asesinato al conductor que arrolló decenas de manifestantes en febrero en Múnich

Berlín, 26 ago (EFE).- El conductor del vehículo que arrolló a decenas de manifestantes, de los que dos murieron, el pasado mes de febrero en Múnich, a pocos días de las elecciones generales, ha sido acusado de asesinato por la Fiscalía General del Estado.

Según informó este martes la institución, el ciudadano afgano Farhad N. se enfrentará a dos cargos de asesinato y a 44 cargos de asesinato en grado de tentativa, además de estar acusado de lesiones y grave infracción de las leyes del tráfico.

Los hechos se produjeron el 13 de febrero, cuando un grupo de funcionarios del sindicato Ver.di se manifestaba por el centro de la capital bávara de Múnich para exigir mejores condiciones laborales.

El acusado condujo su vehículo de forma «deliberada» contra la manifestación, según la Fiscalía, con el resultado de dos personas murieron -una madre y su hija de dos años- y 44 heridas con diferentes grados de gravedad.

«El acusado cometió el acto por una motivación religiosa exacerbada. Sentía que tenía el deber de atacar y matar a personas elegidas de forma aleatoria en Alemania como reacción al sufrimiento de los musulmanes en países de mayoría islámica» señaló la Fiscalía.

Detenido en el momento de los hechos, Farhad N. se encuentra en prisión preventiva desde entonces.

El atentado sorprendió en su momento porque el detenido, que había llegado a Alemania como menor no acompañado, no había demostrado signos de radicalización ni extremismo religioso, sino que se hallaba bien integrado y era un popular ‘influencer’ de culturismo en redes sociales.

A pocos días de las elecciones generales del 23 de febrero, el de Múnich fue solo el último de una serie de atentados que jalonaron la campaña y conmocionaron al país, después del ataque contra el mercadillo navideño de Magdeburgo (este), en el que un ciudadano saudí mató a seis personas con su vehículo, y después de que un ciudadano afgano acabase a puñaladas con la vida de dos personas en Aschaffenburg (sur).EFE

