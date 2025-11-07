Acusan de traición a 98 personas por las protestas electorales en Tanzania

Dar es Salam, 7 nov (EFE).- Un grupo de 98 personas comparecieron este viernes ante la Justicia y fueron acusadas de cargos de traición en relación a las fuertes protestas desatadas en Tanzania durante las elecciones generales del pasado 29 de octubre, confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía.

Según una fuente del Ministerio Público que quiso permanecer en el anonimato, 98 personas acudieron al Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salam, capital económica del país, donde se enfrentan no solo a cargos de traición, sino también por cometer actos de vandalismo y por destruir infraestructura pública.

Al menos 150 personas murieron en Dar es Salam durante las movilizaciones, confirmaron a EFE el pasado 31 de octubre fuentes sanitarias, si bien la principal formación opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), ha cifrado en hasta 1.000 los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país, según detalló este martes la organización Human Rights Watch (HRW). EFE

