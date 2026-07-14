Acusan en Alemania a un hombre de sedar, violar y filmar a mujeres

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Un hombre de 68 años fue acusado de sedar y violar a 14 mujeres que conoció en plataformas de citas y de filmar las agresiones sexuales, informó el martes la justicia alemana.

Ninguna de las víctimas recuerda los hechos, descubiertos cuando la policía allanó el apartamento del sospechoso y se incautó de tarjetas de memoria USB con «numerosos videos de delitos sexuales», indicó la fiscalía de Berlín en un comunicado.

«El acusado habría sedado a las mujeres con somníferos combinados con alcohol y luego las violaba», añadió. Las había conocido mediante plataformas de citas en línea, dijo.

La fiscalía ha registrado un total de 58 presuntas víctimas. Pero el acta de acusación menciona 22 hechos que afectan a 14 mujeres.

Otras 10 presuntas víctimas aún no han podido ser identificadas. La investigación sigue en curso para otras treinta mujeres. En el caso de otras tres, los elementos son insuficientes por ahora, según la fiscalía.

Las autoridades fueron informadas del caso por la policía del estado de Baja Sajonia que investigaba delitos similares atribuidos a otro hombre, quien habría estado en contacto con el sospechoso de Berlín.

El acusado se encuentra en prisión preventiva. Se le acusa de 22 cargos de violación agravada así como de causar lesiones corporales graves.

Este nuevo caso recuerda al de Dominique Pelicot en Francia. Su exesposa Gisèle Pelicot se convirtió en una figura mundial de la lucha contra las violencia sexual por haber declarado públicamente sobre las violaciones cometidas por decenas de hombres reclutados por su exmarido.

sr/bst/mas/erl