Adames, Brito y Canó integran equipo dominicano enfrentará a Puerto Rico en NY

2 minutos

Santo Domingo, 10 nov (EFE).- La Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (Fenapepro) presentó oficialmente la plantilla dominicana que representará el país en el evento ‘Showdown: República Dominicana contra Puerto Rico’, que se celebrará este sábado 15 de noviembre en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

Entre la tropa quisqueyana destacan Cristian Adames, Sócrates Brito y Robinson Canó, quien será reconocido previo al partido, afirmó el sindicato de peloteros en una nota difundida hoy.

reunirá una combinación de figuras con experiencia en Grandes Ligas, jóvenes promesas y veteranos de ligas internacionales, conformando una escuadra de gran profundidad y poder competitivo que estará dirigida por Carlos Gómez.

Fenapepro destacó que este grupo encarna el talento, la versatilidad y el orgullo patrio que caracterizan al béisbol dominicano, con el compromiso de brindar un espectáculo de primer nivel y dejar en alto el nombre del país.

El roster oficial del equipo dominicano contará con los infielders Aderling Rodríguez, Robinson Canó, Gustavo Núñez, Rodolfo Castro, Cristian Adames y Ángel Genao. Los jardineros seleccionados serán Gilberto Celestino, Sócrates Brito, Emmanuel Rodríguez, Junior Lake y Emilio Bonifacio.

El staff de lanzadores incluye a César Valdez, Roldy Muñoz, Raúl Brito, Huascar Ynoa, Michael Féliz, Joely Rodríguez, Anderson Pilar, Esmil Rogers, Ulises Joaquín, Jeffrey Yan, Richard Rodríguez y Jean Carlos Mejía. Los receptores serán Francisco Mejía, Webster Rivas y Francisco Peña.

El encuentro marcará un hito al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en territorio continental de Estados Unidos.EFE

rsl