Adames, los Mejía y Weigel encabezan elección en el sorteo de reingreso de la Lidom

Santo Domingo, 24 dic (EFE).- Los jugadores Cristhian Adames, Jean Carlos Mejía, Francisco Mejía y el estadounidense Patrick Weigel encabezaron este miércoles las escogencias en el sorteo de reingreso para la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Este sorteo, que realiza la liga dominicana, permite a los equipos elegir jugadores de los clubes eliminados, Tigres del Licey y Estrellas Orientales, para reforzar sus plantillas de cara a la semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano.

Cada equipo eligió a un jugador a lo largo de seis rondas, iniciando las escogencias por el orden en que quedó la tabla de posiciones de la serie regular, iniciando de esta manera las Águilas Cibaeñas, seguidas por los Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido.

Las Águilas aprovecharon la oportunidad de ser los primeros en escoger para sumar a Adames, quien les brinda un jugador con capacidad de defender varias posiciones en el cuadro interior, que con el bate les suma un bateador con gran capacidad para hacer contacto y que puede pararse a ambos lados del plato.

En la recién finalizada temporada regular de la Lidom, Adames bateó para promedio de 308, con tres jonrones, anotó 20 carreras y remolcó a 22 vueltas en 49 juegos con los Tigres.

Los Toros, por su parte, se fueron por Mejía en su primera escogencia, priorizando con ello reforzar el puesto de cerrador en el equipo, ya que el estelar derecho de los Tigres fue el líder en salvamentos en la serie regular (8), en la que terminó con efectividad de 1.01 en 26.2 entradas lanzadas, lo que les proporciona solidez al momento de poner punto final a los partidos por margen mínimo.

Con la escogencia de Francisco Mejía, los Gigantes fortalecen la receptoría y agregan un bate de gran capacidad, que en la actual temporada acumuló un promedio de bateo de .310, siendo una amenaza en la alineación de los azules.

Los Leones apostaron por fortalecer la parte final de su cuerpo de relevo con la escogencia de Patrick Weigel, quien sumó cuatro salvamentos en 23 partidos con las Estrellas, dejando un porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.19 en 30.1 entradas lanzadas.

Picheo, clave en este sorteo

Durante este sorteo los equipos priorizaron agregar lanzadores que fortalezcan su cuerpo de picheo para esta etapa, en la que avanzan a la final los dos equipos con mejor récord al concluir el calendario de 18 partidos.

Con sus turnos restantes las Águilas eligieron al lanzador abridor Óscar de la Cruz y a los relevistas Misael Tamarez, Yunior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez.

Los Toros también agregaron a sus filas a los lanzadores Anderson Severino, Enyel de los Santos, Enny Romero y Jhan Mariñez, así como también al campocorto Sergio Alcántara.

Los Gigantes sumaron al jugador de cuadro interior Sergio Alcántara y al jardinero nicaragüense Ismael Munguía, junto a los relevistas Luis Frías, Ofreidy Gómez y Neftalí Feliz.

Los Leones completaron sus elecciones escogiendo al relevista Jefry Yan, al abridor Radhamés Liz, al jardinero Raimel Tapia, al utility Jorge Mateo y al receptor Michael de la Cruz.

La semifinal del campeonato dominicano, que se juega en formato de Round Robin, inicia el próximo sábado 27 de diciembre, jornada en la que las Águilas recibirán a los Leones en Santiago (norte), y los Toros enfrentarán a los Gigantes en La Romana (este). EFE

