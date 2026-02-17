Adani anuncia una inversión de 100.000 millones en IA para desafíar a EE. UU. y China

2 minutos

Nueva Delhi, 17 feb (EFE).- El conglomerado indio Adani Group anunció este martes una inversión directa de 100.000 millones de dólares para desarrollar centros de datos impulsados por energías renovables con el objetivo de liderar la era de la inteligencia artificial en 2035.

«El mundo está entrando en una revolución de la inteligencia más profunda que cualquier revolución industrial anterior», afirmó el presidente del conglomerado indio, Gautam Adani, al presentar su plan estratégico en la ciudad de Ahmedabad, en el marco de la Cumbre de Inteligencia Artificial que tiene lugar estos días en Nueva Delhi.

Esta apuesta busca establecer una plataforma soberana de computación que posicione a la India como un creador y exportador global de tecnología en lugar de un mero consumidor.

El proyecto prevé catalizar otros 150.000 millones de dólares adicionales en sectores como la fabricación de servidores, servicios en la nube y componentes de infraestructura eléctrica avanzada durante la próxima década.

«Las naciones que dominen la simetría entre la energía y la computación darán forma a la próxima década», subrayó el magnate indio al destacar la ventaja competitiva de su país en este nuevo escenario.

Adani confirmó que su visión se apoya en alianzas estratégicas con gigantes como Google y Microsoft para establecer campus de datos a escala masiva en ciudades indias clave como Visakhapatnam, Hyderabad y Pune.

La apuesta de Adani supera la reciente inversión de 15.000 millones de dólares anunciada por Google en octubre pasado para establecer su mayor centro de datos en el sur de la India

El plan también profundiza la colaboración con la plataforma de comercio electrónico Flipkart para desarrollar un segundo centro de datos diseñado específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial de alto rendimiento.

«No seremos simples consumidores en la era de la inteligencia artificial, sino que seremos los creadores, los constructores y los exportadores de inteligencia», sentenció el presidente de la compañía. EFE

igr/cc