Adani pagará 275 millones de dólares a EEUU para cerrar una investigación sobre la violación de restricciones a Irán

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Una de las empresas del multimillonario industrial indio Gautam Adani pagará al Tesoro de Estados Unidos 275 millones de dólares para cerrar una investigación sobre si violó las restricciones impuestas contra el petróleo iraní, según informó el Departamento Tesoro en un comunicado el lunes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, perteneciente al Tesoro, indicó que se había alcanzado un acuerdo con Adani Enterprises Limited (AEL) para «resolver su posible responsabilidad civil por 32 aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC contra Irán» .

La empresa estaba siendo investigada por comprar gas licuado de petróleo (GLP) entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

El anuncio del lunes se produjo días después de que Adani aceptara pagar18 millones de dólares en un caso en la justicia civil estadounidense acusado de corrupción.

El empresario, sin embargo, eludió con este acuerdo admitir haber participado en una trama estimada en 250 millones de dólares para sobornar a funcionarios indios a cambio de lucrativos contratos de suministro de energía solar.

El Grupo Adani es uno de los mayores imperios empresariales de India, con actividades que abarcan desde puertos y centrales eléctricas hasta fábricas de cemento y empresas de comunicación.

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