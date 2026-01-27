Adani y Embraer alcanzan un acuerdo para fabricar aviones en India

El grupo indio Adani y el fabricante brasileño de aviones Embraer firmaron el martes un acuerdo para construir aeronaves en India, que aspira a convertirse en un referente mundial del sector de la aviación.

Las dos empresas establecerán una «cadena de montaje» y colaborarán en la fabricación de aviones y en la formación de pilotos, entre otros, indicó un comunicado conjunto.

«El ecosistema propuesto está orientado a apoyar la demanda interna y, al mismo tiempo, generar un importante número de puestos de trabajo directos e indirectos», afirma el comunicado, sin proporcionar detalles financieros.

Adani, dirigido por el multimillonario Gautam Adani, es un gran conglomerado que trabaja en el sector de los puertos y la energía. Con este acuerdo busca también impulsar su negocio aeroespacial.

La fuerza aérea de India, el país más poblado del mundo, utiliza aviones Embraer, entre ellos el Legacy 600 y el avión «Netra» AEW&C, basado en el modelo ERJ145.

«India es un mercado fundamental para Embraer», afirmó Arjan Meijer, presidente y director ejecutivo de Embraer Commercial Aviation, en el comunicado.

Embraer anunció en octubre que cerró el tercer trimestre de 2025 con una cartera de pedidos de 490 aviones.

