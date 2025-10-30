Adaptación de ‘Antígona’ llega al teatro de la mano de actriz mexicana nominada al Óscar

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La actriz mexicana Marina de Tavira interpretará en el Teatro El Milagro, de la Ciudad de México, el personaje de Antígona González, adaptación escrita por Sara Uribe de la tragedia griega de Sófocles, en el contexto de la crisis de desapariciones que sufre el país.

Tavira, nominada a los premios Óscar como mejor actriz de reparto por su papel en la película ‘Roma’, explicó este jueves, en la presentación de la obra, que «es un personaje que desde antes de ser una persona del teatro me perseguía (…), pero que cuando leí las dos primeras páginas de ‘Antígona González’, ya sabía que esta era la Antígona que tenía que hacer».

En el evento, la directora de la obra, Sandra Félix, señaló que «Antígona González se vuelve una voz colectiva de las personas y las madres que buscan a sus hijos. Son las Antígonas de México».

La obra adaptada del poemario en prosa escrito por Sara Uribe denuncia la situación de la desaparición forzada en México a través de una analogía entre la tragedia griega de Antígona y la realidad que miles de familias mexicanas sufren en la búsqueda de sus seres queridos.

«Este es un libro que me gustaría no tener que haber escrito. Es una obra que ojalá no se tuviera que hacer. Ojalá no existiera el motivo de haberlo escrito», lamentó la autora, que explicó que fue un encargo de la directora teatral Sandra Muñoz, cuando en 2011 le pidió esta reinterpretación al comienzo de la crisis de las desapariciones en el estado de Tamaulipas, en la frontera noreste del país.

La actriz afirmó que este texto «potente, urgente y doloroso fue escrito para ser representado».

«A más de 13 años, tristemente, sigue siendo muy vigente y ojalá que (…) pueda provocar en quien venga a ver la obra este sentimiento de empatía, pero sobre todo un llamado a la acción a no quedarnos callados frente a esta tragedia de la desaparición forzada en México”, concluyó Tavira.

La obra se estrenará en el teatro el 15 de noviembre y se celebrarán 16 funciones hasta el 7 de diciembre, para en el mes de enero retomar una segunda temporada.

Félix señaló que esperan que ‘Antígona González’ pueda recorrer el país y transmitir el mensaje de la obra de Uribe.

Además, anunciaron que en el mes de febrero la representación cruzará el Atlántico para ser interpretada en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, una obra que, señalaron, tiene relación con la memoria histórica de España. EFE

