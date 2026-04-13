Cómo funcionará la batería de flujo redox más potente del mundo

Una empresa helvética está construyendo una gigantesca batería de flujo redox en Laufenburg, en el norte de Suiza. Diseñada para almacenar grandes cantidades de energía renovable, su objetivo es contribuir a estabilizar las redes eléctricas de Suiza y de Europa.

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Michele Andina Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales. Simon Bradley

Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas. Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español. Otros idiomas: 3 English en How the world’s most powerful redox‑flow battery works original leer más How the world’s most powerful redox‑flow battery works

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A diferencia de las baterías de iones de litio, que almacenan la energía en electrodos sólidos, las baterías de flujo redox utilizan electrolitos líquidos. Grandes tanques contienen estos líquidos, mientras que pilas de celdas, situadas sobre ellos, convierten la energía química almacenada en electricidad.

El sistema se recarga con excedentes de energía renovable —principalmente solar y eólica— y devuelve la energía a la red durante los periodos de máxima demanda.

Escala industrial

Esta batería está diseñada explícitamente para estabilizar la red suiza y la europea, absorbendo excedentes renovables y devolviendo energía en picos de demanda.

Suiza actúa como nodo eléctrico europeo, con gran intercambio transfronterizo de electricidad. Entre tanto, con respecto al mundo hispano, en América Latina, las redes están más fragmentadas y en España, aunque muy renovable, el almacenamiento químico aún no tiene un papel tan central en la gestión diaria del sistema.

>>>Nuestro breve vídeo muestra cómo funciona y en este artículo usted puede saber más detalles.



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Adaptación al español de José Kress y Patricia Islas

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