Cómo funcionará la batería de flujo redox más potente del mundo
Una empresa helvética está construyendo una gigantesca batería de flujo redox en Laufenburg, en el norte de Suiza. Diseñada para almacenar grandes cantidades de energía renovable, su objetivo es contribuir a estabilizar las redes eléctricas de Suiza y de Europa.
A diferencia de las baterías de iones de litio, que almacenan la energía en electrodos sólidos, las baterías de flujo redox utilizan electrolitos líquidos. Grandes tanques contienen estos líquidos, mientras que pilas de celdas, situadas sobre ellos, convierten la energía química almacenada en electricidad.
El sistema se recarga con excedentes de energía renovable —principalmente solar y eólica— y devuelve la energía a la red durante los periodos de máxima demanda.
Escala industrial
Esta batería está diseñada explícitamente para estabilizar la red suiza y la europea, absorbendo excedentes renovables y devolviendo energía en picos de demanda.
Suiza actúa como nodo eléctrico europeo, con gran intercambio transfronterizo de electricidad. Entre tanto, con respecto al mundo hispano, en América Latina, las redes están más fragmentadas y en España, aunque muy renovable, el almacenamiento químico aún no tiene un papel tan central en la gestión diaria del sistema.
>>>Nuestro breve vídeo muestra cómo funciona y en este artículo usted puede saber más detalles.
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La batería líquida más potente del mundo se construye en Suiza
Adaptación al español de José Kress y Patricia Islas
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