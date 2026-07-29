Cómo prevenir los incendios forestales en Suiza y Europa

Incendio en el bosque de Fontainebleau, en Francia, 13 de julio de 2026. Keystone

El riesgo de incendios forestales es muy alto en buena parte de Suiza. Una experta explica por qué la temporada de incendios se ha adelantado este año en Europa y qué medidas pueden ayudar a reducir el riesgo.

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Los incendios forestales arrasan amplias zonas del planeta, desde Canadá y Rusia hasta el sur de Europa. En España, Italia y Francia, las llamas han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, han causado numerosas víctimas y han destruido grandes extensiones de bosques y cultivos.

Las altas temperaturas y la persistente sequía favorecen el inicio y la propagación de los incendios, al secar la vegetación y hacerla mucho más inflamable.

Los incendios declarados este año en Europa y en otras regiones del mundo responden a una situación meteorológica excepcional que llevamos arrastrando desde principios de año, explica Julia Miller, especialista en incendios forestales del Instituto Federal Suizo para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas (SLF), con sede en Davos. Un persistente sistema de altas presiones sobre Europa ha bloqueado buena parte de las precipitaciones que normalmente llegan al continente. Combinado con el calor extremo, este fenómeno ha agravado la sequía.

«2026 está siendo, sin duda, un año excepcional», afirma Miller.

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Mientras que en enero y febrero España y Francia registraron precipitaciones abundantes, los Alpes sufrieron un acusado déficit de nieve y una marcada sequía. En mayo, poco después del inicio del periodo vegetativo, llegó además una intensa ola de calor, explica la experta.

A mediados de junio se produjo una segunda ola de calor. Ese mes fue el más cálido jamás registrado en Europa occidental y el tercero más cálido en Suiza desde que comenzaron las mediciones, en 1864. Como consecuencia, señala Miller, la vegetación está actualmente extremadamente seca y los incendios forestales se han multiplicado en numerosas regiones europeas.

«La temporada de incendios forestales ha comenzado antes de lo habitual», señala. El pico probablemente llegará en agosto, el mes más caluroso del año, aunque septiembre y octubre también podrían ser secos y ser favorables a nuevos incendios.

Ya ha ardido una superficie equivalente a Luxemburgo

Desde comienzos de año se han registrado 1.254 incendios forestales en los países de la Unión Europea, según los datos actualizados al 22 de julio del Sistema Europeo de Información sobre Incendios ForestalesEnlace externo. Aunque la cifra es inferior a la del mismo periodo del año pasado (1.329 incendios), duplica con creces la media histórica, situada en 569.

En total han ardido 254.388 hectáreas, una superficie similar a la de Luxemburgo. El año pasado, el peor desde que existen registros, el fuego arrasó 270.449 hectáreas.

Alto riesgo de incendios forestales en Suiza

Hasta ahora, Suiza no ha sufrido grandes incendios forestales. Sin embargo, el país atraviesa una grave sequía y casi todos los cantones presentan un riesgo de incendios forestales entre alto y muy altoEnlace externo.

Todos los cantones han aprobado medidas que restringen o prohíben hacer fuego al aire libre. En Friburgo, por ejemplo, están prohibidas incluso las barbacoas en las zonas habilitadas para ello. La ciudad de Winterthur, en el cantón de Zúrich, ha vetado cualquier tipo de fuego, incluidos los barbacoas de carbón en lugares particulares. También está en duda la celebración de los tradicionales fuegos artificiales de la Fiesta Nacional Suiza, el 1 de agosto.

La situación actual es «preocupante», advierte Julia Miller. «Un nivel de riesgo muy alto significa que, si se inicia un incendio, puede propagarse con gran rapidez».

En Suiza, el riesgo de incendios forestales se evalúa mediante un sistema basado en el Fire Weather Index, un índice desarrollado en Canadá y posteriormente adaptado a las características del territorio alpino. El sistema utiliza únicamente cuatro parámetros meteorológicos: la temperatura, la humedad del aire, las precipitaciones acumuladas y la velocidad del viento.

Peligro de incendios forestales en Suiza a 23 de julio de 2026: las regiones en rojo claro y rojo oscuro presentan un riesgo alto y muy alto, respectivamente. Bafu

Una media de 118 incendios forestales al año en Suiza

La mayoría de los incendios forestales en Suiza se producen en primavera. El 90 % tiene origen humano, generalmente por descuidos o negligencias, según la Oficina Federal de Medio Ambiente (OFEV). Basta una colilla mal apagada o unas brasas que no se extinguen por completo para provocar un incendio. En verano, los rayos también pueden desencadenar fuegos.

Entre 2000 y 2023 se registró una media de 118 incendios forestales al año en Suiza, según la base de datos del Instituto Federal de Investigación para el Bosque, la Nieve y el Paisaje. Cada año ardieron de media 157 hectáreas, una superficie equivalente a unos 220 campos de fútbol.

La mayoría de los incendios afectan a áreas reducidas. Los grandes incendios catastróficos son poco frecuentes y se concentran principalmente en la vertiente sur de los Alpes.

Entre los incendios más importantes de los últimos años figuran los del Gambarogno, en el cantón del Tesino, en 2022, y Bitsch, en el cantón del Valais, en 2023. Ambos provocaron daños valorados en varios millones de francos y destruyeron unas 100 y 200 hectáreas de bosque, pastos y praderas, respectivamente.

A modo de comparación, los incendios forestales cuestan cada año hasta 3.000 millones de eurosEnlace externo (unos 2.800 millones de francos suizos) en la Unión Europea.

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Concienciar a la población para reducir el riesgo

La Oficina Federal de Medio Ambiente prevé que el aumento de los periodos de sequía y de las olas de calor incrementará el riesgo de incendios forestales en Suiza, no solo en verano, sino también en invierno y a comienzos de primavera.

En esas épocas del año, la vegetación aún no ha reanudado plenamente su crecimiento. Si además escasea la nieve, los rayos solares inciden directamente sobre el suelo del bosque y secan la hierba y las hojas acumuladas durante el año anterior. El riesgo aumenta aún más cuando sopla el föhn, un viento cálido y seco característico de muchos valles alpinos, que puede acelerar la propagación de las llamas.

«Las medidas preventivas más eficaces consisten en reducir el riesgo de incendios provocados por la actividad humana y reforzar la preparación ante las emergencias», explica Julia Miller a Swissinfo. Eso incluye sensibilizar a la población, mejorar la detección precoz de los incendios y garantizar una respuesta rápida en los primeros momentos, además de promover una gestión forestal que favorezca bosques más diversos y adaptados al cambio climático.

Aunque el calentamiento global incrementa el riesgo de incendios forestales, una parte importante de la solución sigue estando en manos de la ciudadanía: un comportamiento responsable puede evitar que una simple chispa acabe convirtiéndose en una catástrofe.

Un coche calcinado por las llamas en la localidad de Piedralaves, Ávila (España), el 28 de julio. Keystone. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

España, en alerta por los incendios forestales España vive una de las peores temporadas de incendios forestales de los últimos años. Los grandes fuegos declarados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón han obligado a evacuar a decenas de miles de personas y han arrasado ya más de 172.400 hectáreasEnlace externo, una superficie seis veces superior a la registrada por estas mismas fechas del año pasado. Aunque la evolución de algunos incendios ha mejorado en las últimas horas, las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia de las altas temperaturas y el riesgo de que se declaren nuevos focos o se reaviven los ya controlados. En su comparecenciaEnlace externo de este martes para hacer balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su llamamiento a un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y sostuvo que los incendios de este verano ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta. Defendió que el acuerdo implique a todas las administraciones para mejorar la coordinación, reducir los daños y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Sánchez insistió además en que la emergencia climática constituye uno de los principales retos para España y volvió a relacionar el aumento de los grandes incendios con el cambio climático.

Mostrar más Debate moderado por Kristian Foss Brandt ¿Qué medidas se están tomando para proteger a la población del calor extremo en el lugar donde vive? ¿Cómo se está respondiendo a las olas de calor donde usted vive y qué lecciones podrían aplicarse en otros lugares? Únase al debate 6 Me gusta Ver la discusión

Artículo editado por Balz Rigendinger; y adaptado al español con información adicional sobre la situación de los incendios en España por Carla Wolff.

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