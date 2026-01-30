¿Cómo transformará Europa la política comercial y climática con un gravamen fronterizo sobre el carbono?

Las importaciones de acero a la Unión Europea (UE) deberán pagar a partir del 2026 por las emisiones de CO2 que genera la producción de este insumo. Keystone-SDA

La Unión Europea (UE) ha iniciado una revolución de gran calado en la legislación comercial climática. A partir del 2026 se ha introducido un impuesto sobre las emisiones de carbono que genera la producción de algunos bienes, como el acero o el cemento, que la UE importa a otros países. Swissinfo explica a detalle el innovador Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) Enlace externo , que es pionero en el mercado en la búsqueda de prácticas globales que generen una acción climática más justa.

Suiza observa con cautela el nuevo gravamen. Al no ser integrante de la UE está exenta de pagar el CBAM, pero está dispuesta a reevaluar su posición en materia de impuestos sobre las emisiones de carbono. Algunas naciones en desarrollo estiman que el CBAM de la UE es injusto, y aunque se espera que tenga buenos resultados, su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad que tendrá para impulsar a otras naciones a tomar medidas semejantes.

¿Qué es el impuesto fronterizo sobre el carbono anunciado por la UE y cómo funciona?

Este impuesto grava a productos como el cemento, el hierro, el acero, el aluminio, la electricidad y el hidrógeno que son importados por las economías de la UE. Pero de acuerdo con la agencia Reuters, la UE podría extender el gravamen -a partir del 1 de enero del 2028- a otros productos, como las piezas de automóviles, los frigoríficos y las lavadoras.

No es un gravamen diseñado para pagarse de forma directa. La parte importadora de alguno de los insumos referidos debe comprar certificados CBAM proporcionales a las emisiones de carbono que habría provocado la producción directa del bien. Así, si una empresa alemana fabricante de automóviles necesita acero de una nación diferente a la UE, como Turquía, se calculan las emisiones derivadas de la producción del acero y de su envío, y se compra el volumen de certificados CBAM correspondiente. Si el país exportador ya está considerando en sus precios una compensación por concepto de emisiones carbónicas, entonces la UE solo cobrará a la empresa la diferencia.

El CBAM ha tomado como base el sistema de precios del carbono que ya existe en la UE desde el 2005. Desde entonces, las grandes empresas del bloque comunitario pagan por sus emisiones contaminantes para cumplir con el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS).Enlace externo El precio de los certificados CBAM está directamente relacionado con el precio del carbono contemplado en el EU ETS.

+ Emisiones de CO2: Suiza entra a la UE

La introducción gradual del nuevo gravamen coincide con la eliminación progresiva de los derechos gratuitos de emisión que fueron ofrecidos a sectores contaminantes que protegió durante algunos años el EU ETS, para evitar el riesgo de «fuga de carbono», es decir, que con objeto de eludir una política climática europea estricta, algunas empresas habrían estado listas para deslocalizar su producción altamente contaminante hacia otros países. Un tránsito gradual también buscaba ayudar a algunos sectores durante el periodo de transición hacia una política de fijación de precios del carbono.

¿Por qué introdujo la UE este impuesto sobre la generación de CO2?

El CBAM responde al Pacto Verde de la UEEnlace externo, que es un conjunto de iniciativas políticas que fueron lanzadas por Europa en 2019 para lograr que esta región sea climáticamente neutra en 2050.

La UE estima que el nuevo mecanismo CBAM contribuirá a reducir las emisiones y a proteger a las industrias de la UE que generan altos niveles de carbono de la competencia desleal que suponen los productores de países en donde la legislación climática es menos rigurosa. Y también espera que haya un desincentivo a la «fuga de carbono».

El bloque europeo argumenta que los CBAM fomentan la instrumentación de prácticas climáticas más ecológicas a nivel global, no solo en Europa, ya que los países pueden evitar el pago del CBAM si imponen a su producción nacional un precio del carbono.

¿Cuál será el impacto de este impuesto?

Las voces defensoras del CBAM consideran que representa un cambio fundamental para el comercio mundial, ya que finalmente está incorporando la política climática a las reglas comerciales y está exhortando a las empresas de iniciar un proceso de descarbonización.

Para Catherine Wolfram, profesora de economía energética en la MIT Sloan School of Management, es el avance más optimistaEnlace externo que ha visto en las dos décadas que lleva estudiando la política climática global.

Esta política parece tener impacto en los gobiernos a nivel internacional. Por ejemplo, Aurora d’Aprile, integrante de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, con sede en Suiza, expresó a la agencia AFP que se produjo «un claro cambio radical» durante el último año, pues se observa a países como China ampliando la fijación de precios del carbono o naciones, como Turquía, instrumentando sistemas de comercio de emisiones que llevaban años de demora.

Japón está considerando al CBAM para sus políticas climáticas. El Reino Unido, por su parte, pondrá en marcha un mecanismo propio en 2027. En tanto, Australia, Canadá y Taiwán también están estudiando la incorporación o ampliación de los llamados precios del carbono.

Las estimaciones de la UE anticipan que el mecanismo CBAM permitirá una reducción del 13,8%Enlace externo en las emisiones del bloque comunitario en 2030, con respecto a los niveles de 1990, y la reducción podría ser del 0,3% a nivel global.

¿Cuál es la posición de Suiza ante el CBAM?

Los productos suizos están exentos del pago del CBAM debido a que Suiza decidió vincular su sistema de comercio de emisiones al de la UE desde el 2020. De esta forma, las empresas ya pagan un precio por el carbono, una decisión que permite el reconocimiento mutuo de los derechos de emisión y también asegura una igualdad de trato en los dos sistemas. Como existe un acuerdo bilateral relativo al comercio de emisiones, Suiza no está obligada a introducir el CBAM.

Más aún, las autoridades helvéticas desaconsejaronEnlace externo en 2023 la instrumentación de un mecanismo de ajuste como el contemplado por la UE para los bienes importados ya que consideran que hay costes y riesgos, tanto normativos como comerciales. El CBAM «solo tendría un impacto positivo en el caso de algunas instalaciones industriales que emiten carbono intensivamente en Suiza, pero generaría desventajas al resto de la economía», expresó el Gobierno federal helvético.

Pero el tema aún interesa a la comunidad legislativa suizaEnlace externo. En octubre del 2025, una comisión parlamentaria aprobó una iniciativa destinada a crear un mecanismo de ajuste en la frontera para las importaciones vinculadas al cemento. La consulta sobre el proyecto de ley estará vigente hasta el 20 de febrero del 2026. Por otra parte, las autoridades federales también tienen previsto reevaluar -a mediados del 2026- la posibilidad de introducir un CBAM suizo, luego de evaluar los avances de la UE.

Suiza tiene además otro impuesto federal sobre el CO2 activo, se trata de un gravamen nacional sobre los combustibles fósiles -como el gas natural o el gasóleo utilizado para la calefacción- que es de 120 francos suizos por tonelada de CO2, lo que ayuda a reducir el uso de combustibles fósiles. La mayor parte de los ingresos que genera se reparten entre la ciudadanía y las empresas, y una porción se dedica a financiar la eficiencia climática de los edificios y el desarrollo de energías renovables. Adicionalmente, tiene en marcha el cobro de un precio del carbono para la importación de vehículos y un sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) para grandes emisores contaminantes que busca cumplir con los objetivos de cero emisiones netas en el futuro.

¿Qué naciones están en contra del CBAM de la UE?

Los países más dañados por el CBAM argumentan que generará un efecto cascada sobre los costes, limitará el comercio y obstaculizará el crecimiento económico.

Gráfico en inglés que explica las exportaciones a la Unión Europea en 2019 en sectores seleccionados que se tendrán en cuenta en el CBAM. Los 20 países más expuestos en términos de valor agregado de las exportaciones (miles de millones de dólares). Aluminio, cemento, electricidad, fertilizantes, hierro y acero. UNCTAD based on UN COMTRADE.

A pesar de la expansión de la fijación de precios del carbono, el Ministerio de Comercio de China estima que este impuesto es «injusto» y «discriminatorio». En su opinión, podría mermar la confianza y aumentar los costes de la acción climática para las naciones en desarrollo. Por ello, ha advertido que tomará medidas de compensación, y el tema fue puesto sobre la mesa por primera vez durante la conferencia climática COP30, celebrada en Brasil en noviembre del 2025, ante la presión que ejercieron diversos países para que se hablara de este tema.

India, Rusia y Brasil también se oponen firmemente al CBAM porque lo consideran una medida comercial unilateral que se disfraza de política medioambiental.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) asegura que la UE debe sopesar con un gran cuidado las repercusiones del CBAM. Considera que podrá ayudar a evitar la fuga de carbono, pero afirma que su impacto en el cambio climático será limitado -una reducción de apenas 0,1 en las emisiones globales de CO2-, e impondrá costos comerciales elevados a muchas naciones en desarrollo. Por ejemplo, si se cobra un CBAM basado en un precio del carbono de 44 dólares por tonelada, los ingresos de las naciones industrializadas aumentarían en 2.500 millones de dólares, pero los ingresos de los países en desarrollo se reducirían en 5.900 millones de dólares, según estimaciones de la UNCTADEnlace externo presentadas en julio del 2025.

Georg Zachmann, especialista en política climática del grupo de expertos Bruegel, basado en Bruselas, considera que el CBAM es un «éxito político para la UE». Pero deja claro que su impacto real a largo plazo dependerá de que otras naciones lo apoyen e introduzcan un precio efectivo del carbono o mecanismos equivalentes.

¿Por qué no se ha inventado un sistema universal de fijación de precios del carbono?

En un mundo ideal, cada nación fijaría un precio a las emisiones de carbono, dice Philippe Thalmann, profesor de economía medioambiental en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). Pero muchos gobiernos se resisten porque temen impactar negativamente su crecimiento económico.

Explica a Swissinfo que la «política europea de castigar parcialmente, o restablecer una igualdad de condiciones cuando se exportan productos a la UE, es una respuesta más moderada que obligar a aplicar un precio de carbono sobre toda su producción».

Thalmann considera que el CBAM es la herramienta adecuada. «Toda la producción de acero debería estar sujeta a la fijación de precios de carbono a nivel global. La instrumentación del CBAM es una forma de extender el precio europeo a otros países y creo que Suiza debería tomar parte de este esfuerzo», puntualizó.

Texto original editado por Gabe Bullard. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

