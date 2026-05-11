Crisis climática en Suiza: menos compromiso individual y más resignación

La población suiza se muestra cada vez más distante frente al cambio climático, pese a las reiteradas protestas que reclaman una mayor acción climática, como la realizada en Berna el 23 de septiembre de 2022. Keystone / Peter Klaunzer

Una encuesta internacional revela que la población helvética está menos dispuesta a actuar frente al cambio climático que quienes viven en los países vecinos. ¿La paradoja? Suiza es uno de los países que más rápido se calientan en el mundo.

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«Los resultados de 2026 apuntan a un punto de inflexión psicológico para Suiza», afirma Marcus BurkeEnlace externo, directivo de IpsosEnlace externo en la Confederación, una de las principales empresas mundiales de estudios de mercado y sondeos de opinión. Justamente cuando el país está físicamente más expuesto al calentamiento global que muchos otros, se observa «un marcado debilitamiento de la percepción de urgencia y un preocupante aumento del fatalismo climático».

Ipsos analizó la percepción de los riesgos vinculados al cambio climático y la actitud de la población frente a la transición energética. La encuestaEnlace externo, publicada el 21 de abril, reunió a 23.704 personas de 31 países -entrevistadas de manera presencial y online entre el 23 de enero y el 6 de febrero de 2026-, entre ellas 500 en Suiza. Según la consultora, el estudio es representativo del grupo etario de entre 16 y 74 años.

Los resultados reflejan una creciente desconexión de la población helvética frente al cambio climático, tanto a nivel interno como en comparación con los promedios europeos y mundiales. Aunque sus efectos son cada vez más tangibles, el sentido de responsabilidad individual en Suiza continúa debilitándose, según explica Burke a SWI swissinfo.ch.

«Cada vez más personas creen que ya es demasiado tarde para actuar, una actitud que distingue a Suiza de sus países vecinos», afirma el directivo.

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¿Quién debe actuar frente a la crisis climática? «Yo no»

Ipsos señala que, en todos los países analizados, disminuyó el porcentaje de personas convencidas de que la inacción individual frente al cambio climático representa un fracaso para las generaciones futuras: del 72% en 2021 al 61% en la actualidad. En otras palabras, cada vez menos personas sienten el deber moral de legar un planeta con menores emisiones de gases de efecto invernadero.

En la Confederación, el porcentaje cae al 50%Enlace externo, lo que representa un descenso significativo de 14 puntos respecto de 2021. El dato queda muy por debajo del registrado en países vecinos como Francia (63%) e Italia (62%).

A Marcus Burke no le sorprende el creciente desinterés por el clima en Suiza, ya que refleja una tendencia más amplia a escala global. «A pesar de la sucesión de nuevos récords de temperatura, la disposición individual a actuar contra el cambio climático está en retroceso», afirma.

Los últimos once años han sido los más cálidos de la era modernaEnlace externo. La temperatura media del planeta podría superar pronto el umbral crítico de 1,5 °C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales.

El informe de Ipsos muestra que, aunque sigue muy extendida la idea de que cada persona ‘debe aportar su granito de arena’, el sentido de urgencia y la responsabilidad individual se debilitan. Al mismo tiempo, crece la tendencia a considerar a los gobiernos y las empresas como los principales responsables de la acción climática.

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Los precios de la energía preocupan más que la crsis climática

El experto de Ipsos habla de un «agotamiento colectivo»: un cansancio generalizado alimentado por la percepción de una crisis climática compleja y aparentemente interminable.

Otras preocupaciones más inmediatas y tangibles relegan la crisis climática a un segundo plano, explica Burke. «La gente está más preocupada por la inflación, el aumento del costo de vida y los conflictos geopolíticos. Se pregunta cuánto costará la gasolina y cuáles serán las consecuencias de la guerra en Irán»

En promedio, el 74% de las personas encuestadas en 31 países manifestó preocupación por el aumento de los costos energéticos. Para aproximadamente la mitad de la muestra, mantener los precios bajos es una prioridad, incluso a costa de un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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La población suiza confía en la estrategia climática nacional

En comparación con los encuestados en Francia, Alemania e Italia, la población suiza parece más distante y menos exigente frente al cambio climático, explica Marcus Burke. La razón es «una combinación de mayor fatalismo y, paradójicamente, de una confianza más alta en la estrategia ya adoptada por su propio Gobierno».

Específicamente, el porcentaje de suizos que cree que ya es «demasiado tarde para hacer algo» frente al cambio climático (29%) supera al de los países vecinos. También está más extendida la idea de que las acciones individuales «no marcan ninguna diferencia»

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Según explica Burke, esta sensación de impotencia va acompañada de una confianza inusualmente alta en que el Gobierno suizo «tiene un plan claro» para afrontar la crisis climática (32%). La confianza en las autoridades es menor en Italia (24%), Francia (21%) y Alemania (19%).

«Este combo (la convicción de que los esfuerzos individuales son inútiles y la confianza en que las autoridades tienen la situación bajo control) es lo que probablemente contribuye a reducir el sentido de urgencia personal y la presión pública a favor de políticas climáticas más ambiciosas», afirma el analista.

Queda por ver si este distanciamiento emocional es apenas pasajero o si revela un cambio más profundo y duradero en la manera en que la sociedad suiza se relaciona con la crisis climática.

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Mostrar más Debate moderado por Luigi Jorio ¿Qué papel debe desempeñar Suiza en la crisis climática? Para algunos, demasiado pequeña para marcar la diferencia. Para otros, demasiado rica para no actuar. ¿Qué piensa usted? Únase al debate 1 Me gusta Ver la discusión

Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del italiano por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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