The Swiss voice in the world since 1935
Adaptación climática

Cuando se construyó la presa más alta de Europa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas. Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español.

Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.

La presa de gravedad Grande Dixence, situada en el corazón de los Alpes suizos, contribuyó a impulsar una revolución hidroeléctrica en Suiza. Se convirtió en un símbolo de la ingeniería suiza y en una piedra angular de la estrategia energética del país. Construida entre 1950 y 1961 por 3.000 personas que trabajaron en condiciones muy duras, la presa es un testimonio del ingenio y la resistencia del ser humano. En este vídeo, retrocedemos en el tiempo para explorar su extraordinaria fase de construcción.

Mostrar más
Vista aérea de la presa Grande Dixence en el cantón de Valais, Suiza.

Mostrar más

Adaptación climática

Suiza celebra los 75 años de la presa más alta de Europa

Este contenido fue publicado en Construida entre 1950 y 1961 por 3.000 personas que trabajaron en condiciones extenuantes, la Grande Dixence cumple 75 años. Siete datos clave sobre esta espectacular presa.

leer más Suiza celebra los 75 años de la presa más alta de Europa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Leer más
Vista aérea de la presa Grande Dixence en el cantón de Valais, Suiza.

Mostrar más

Suiza celebra los 75 años de la presa más alta de Europa

Este contenido fue publicado en Construida entre 1950 y 1961 por 3.000 personas que trabajaron en condiciones extenuantes, la Grande Dixence cumple 75 años. Siete datos clave sobre esta espectacular presa.

leer más Suiza celebra los 75 años de la presa más alta de Europa
Nuclear

Mostrar más

Pese a su riesgo, Suiza sopesa volver a la energía nuclear

Este contenido fue publicado en Suiza vuelve a poner sobre la mesa la energía nuclear como parte de su estrategia climática. Sin embargo, esta fuente de energía conlleva algunos riesgos poco valorados, según algunas voces críticas.

leer más Pese a su riesgo, Suiza sopesa volver a la energía nuclear

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR