Cuando se construyó la presa más alta de Europa

La presa de gravedad Grande Dixence, situada en el corazón de los Alpes suizos, contribuyó a impulsar una revolución hidroeléctrica en Suiza. Se convirtió en un símbolo de la ingeniería suiza y en una piedra angular de la estrategia energética del país. Construida entre 1950 y 1961 por 3.000 personas que trabajaron en condiciones muy duras, la presa es un testimonio del ingenio y la resistencia del ser humano. En este vídeo, retrocedemos en el tiempo para explorar su extraordinaria fase de construcción.

