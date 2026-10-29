El Gobierno suizo adopta medidas para reducir los riesgos de las olas de calor
El Consejo Federal (Gobierno suizo) aprobó el miércoles una estrategia de adaptación al cambio climático y un plan de acción para 2026-2031, con el objetivo de preparar mejor al país para afrontar sus efectos.
La estrategia fija objetivos para adaptarse al cambio climático e identifica medidas en 30 ámbitos, lo que eleva a 56 el número total de medidas del plan de acción.
Se ha encargado a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) la creación de un centro de referencia que coordine a los actores implicados y haga un seguimiento de la salud de la población para evaluar la eficacia de las medidas de adaptación.
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El Gobierno también prevé financiar proyectos de investigación para mejorar la salud animal y reforzar la seguridad alimentaria.
La estrategia se basa en el análisis de riesgos climáticos publicado en 2025 por la Oficina Federal de Medio Ambiente, así como en los escenarios climáticos de ese mismo año elaborados por el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH) y la Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss).
Artículo adaptado al español por Carla Wolff.
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