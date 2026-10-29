El Gobierno suizo adopta medidas para reducir los riesgos de las olas de calor

Berna está adoptando medidas para minimizar los riesgos que plantean las olas de calor. Keystone-SDA

El Consejo Federal (Gobierno suizo) aprobó el miércoles una estrategia de adaptación al cambio climático y un plan de acción para 2026-2031, con el objetivo de preparar mejor al país para afrontar sus efectos.

Compartir

1 minuto

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Swiss government introduces measures to limit heatwave risks leer más Swiss government introduces measures to limit heatwave risks

Français fr Berne lance des mesures pour limiter les risques lors des canicules original leer más Berne lance des mesures pour limiter les risques lors des canicules

La estrategia fija objetivos para adaptarse al cambio climático e identifica medidas en 30 ámbitos, lo que eleva a 56 el número total de medidas del plan de acción.

Se ha encargado a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) la creación de un centro de referencia que coordine a los actores implicados y haga un seguimiento de la salud de la población para evaluar la eficacia de las medidas de adaptación.

Mostrar más

Mostrar más Adaptación climática Por qué Suiza aún no está preparada para afrontar las olas de calor Este contenido fue publicado en Varias ciudades suizas han reforzado las medidas para hacer frente a las olas de calor. Sin embargo, sigue faltando una estrategia nacional para proteger a la población ante unos veranos cada vez más calurosos. leer más Por qué Suiza aún no está preparada para afrontar las olas de calor

El Gobierno también prevé financiar proyectos de investigación para mejorar la salud animal y reforzar la seguridad alimentaria.

La estrategia se basa en el análisis de riesgos climáticos publicado en 2025 por la Oficina Federal de Medio Ambiente, así como en los escenarios climáticos de ese mismo año elaborados por el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH) y la Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss).

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google Ver más artículos de Swissinfo en los resultados de Google. Para saber más Cerrar