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Adaptación climática

El Gobierno suizo adopta medidas para reducir los riesgos de las olas de calor

Berna está adoptando medidas para minimizar los riesgos que plantean las olas de calor
Berna está adoptando medidas para minimizar los riesgos que plantean las olas de calor. Keystone-SDA

El Consejo Federal (Gobierno suizo) aprobó el miércoles una estrategia de adaptación al cambio climático y un plan de acción para 2026-2031, con el objetivo de preparar mejor al país para afrontar sus efectos.

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Keystone-SDA

La estrategia fija objetivos para adaptarse al cambio climático e identifica medidas en 30 ámbitos, lo que eleva a 56 el número total de medidas del plan de acción.

Se ha encargado a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) la creación de un centro de referencia que coordine a los actores implicados y haga un seguimiento de la salud de la población para evaluar la eficacia de las medidas de adaptación.

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Imagen tomada con una cámara térmica en la que se ve a varias personas caminando por una plaza

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Adaptación climática

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Este contenido fue publicado en Varias ciudades suizas han reforzado las medidas para hacer frente a las olas de calor. Sin embargo, sigue faltando una estrategia nacional para proteger a la población ante unos veranos cada vez más calurosos.

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El Gobierno también prevé financiar proyectos de investigación para mejorar la salud animal y reforzar la seguridad alimentaria.

La estrategia se basa en el análisis de riesgos climáticos publicado en 2025 por la Oficina Federal de Medio Ambiente, así como en los escenarios climáticos de ese mismo año elaborados por el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH) y la Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss).

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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