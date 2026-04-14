Grieta en una montaña suiza despierta temor

Una grieta que se ensancha lentamente en la ladera de una montaña ha encendido las alarmas por un posible desprendimiento de grandes masas de roca.

1 minuto

Las autoridades del cantón suizo del Valais temen que un eventual colapso provoque inundaciones y afecte a la localidad de Chippis, situada en el valle del Ródano.

La fractura, que está bajo observación, podría desencadenar un corrimiento de tierra hacia el valle, con consecuencias potencialmente graves para infraestructuras y zonas habitadas aguas abajo. Los servicios cantonales vigilan de cerca la evolución del terreno ante el riesgo de que el material caiga en el curso del río.

El escarpe se ha ido ensanchando a un ritmo de entre 2 y 4 milímetros diarios desde el pasado mes de octubre, una velocidad relativamente alta para un proceso geológico. La fisura principal mide unos 250 metros de largo y casi un metro de ancho.

En el peor de los escenarios, hasta 500.000 metros cúbicos de material podrían desplomarse, lo que podría represar el río Navizence y provocar inundaciones en Chippis, donde viven alrededor de 1.500 personas.

Las autoridades están en alerta para, en caso necesario, implementar las medidas de protección para la población de este poblado.

Adaptación de José Kress y Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos