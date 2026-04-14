Grieta en una montaña suiza despierta temor

Una grieta que se ensancha lentamente en la ladera de una montaña ha encendido las alarmas por un posible desprendimiento de grandes masas de roca.
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Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental.
Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.
Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas.
Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español.
Las autoridades del cantón suizo del Valais temen que un eventual colapso provoque inundaciones y afecte a la localidad de Chippis, situada en el valle del Ródano.
La fractura, que está bajo observación, podría desencadenar un corrimiento de tierra hacia el valle, con consecuencias potencialmente graves para infraestructuras y zonas habitadas aguas abajo. Los servicios cantonales vigilan de cerca la evolución del terreno ante el riesgo de que el material caiga en el curso del río.
El escarpe se ha ido ensanchando a un ritmo de entre 2 y 4 milímetros diarios desde el pasado mes de octubre, una velocidad relativamente alta para un proceso geológico. La fisura principal mide unos 250 metros de largo y casi un metro de ancho.
En el peor de los escenarios, hasta 500.000 metros cúbicos de material podrían desplomarse, lo que podría represar el río Navizence y provocar inundaciones en Chippis, donde viven alrededor de 1.500 personas.
Las autoridades están en alerta para, en caso necesario, implementar las medidas de protección para la población de este poblado.
Adaptación de José Kress y Patricia Islas
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