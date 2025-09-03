¿La fibra óptica para prevenir catástrofes en los Alpes?
Los cables de fibra óptica que utilizamos para navegar por Internet y hacer llamadas telefónicas podrían ayudar a predecir un corrimiento de tierras o el desplome de un glaciar. Los proyectos de investigación en Suiza abren nuevas posibilidades en la vigilancia de los riesgos naturales.
